Foto: así quedó Maluma luego de su radical cambio de look

Maluma, ha tenido, además de grandes éxitos, radicales cambios de look durante su carrera. Ha tenido el pelo largo, corto, claro, oscuro, de colores, en fin, de diferentes maneras.

Recientemente, el artista llevaba la cabeza rapada en los lados y el cabello largo en el medio, sin embargo, en las últimas horas el cantante subió a sus redes sociales una foto donde luce casi calvo. La publicación ya alcanzó 1.500.000 likes y cientos de comentarios. El humorista Piter Albeiro escribió: “Ese look es el que quiero yo, pero no creo que me vea así tan cool”, mientras que otros de sus seguidores agregaron: “Me encanta”, “te sigo queriendo sin pelo”, “lindo como siempre”, “qué guapo te ves”, “muy hermoso de todos modos”. Ese nuevo corte le recordó a muchos de sus fanáticos los inicios del cantante, cuando lucía una apariencia similar.

Parece ser que para el intérprete de Hawai no es problema renovar constantemente su apariencia física y jugar con su cabello, acaparando las miradas de aquellos que lo elogian y de incluso, de los que lo critican por sus extravagancias, pues en una oportunidad se lo pintó de fucsia con rayos azules y hasta tuvo trenzas. Maluma se encuentra tomando unas vacaciones en Medellín, su ciudad natal, luego de terminar una ardua gira a nivel mundial.

Asimismo, el artista también se convirtió en tendencia luego de que desempolvara una foto junto a Camilo cuando apenas eran un par de adolescentes. “jajajaj qué tal los bebés”, escribió Maluma en la imagen que generó todo tipo de reacciones. Ambos lucían sin barba, y el esposo de Evaluna no llevaba su particular bigote. ¿Han cambiado mucho?

