Foto: Evaluna mostró las secuelas que le dejó su embarazo y agradeció al 2022

Evaluna Montaner se unió a las publicaciones de muchos famosos que quisieron hacer un ‘resumen’ en fotos o videos de lo que fue su 2022. La hija de Ricardo Montaner compartió varios recuerdos con su familia y amigos, y mostró imágenes inéditas de su vida privada.

Desde que Índigo, hija de Camilo y Evaluna, nació en abril de 2022, la pareja de cantantes ha sido muy reservada con la identidad y rostro de la pequeña y otros detalles de sus vivencias como padres. Dentro de lo poco que han compartido, se encuentra el más reciente post de la artista nacida en Venezuela, donde dio más detalles de lo que fue su parto y las secuelas que le dejó su embarazo.

Evaluna se hizo tatuaje en honor a su hija Índigo

La intérprete de La gloria de Dios sorprendió a sus 20.9 millones de seguidores con una galería de sus mejores momentos del 2022. “Este año definitivamente será uno que recordaré para siempre. Todo lo que fue no cabe en un solo post”, dice el texto que acompaña la publicación.

En la publicación se ven fotos de su embarazo, con su esposo Camilo Echeverry, de su bebita sosteniendo la mano del cantante, de ella celebrando su cumpleaños número 25 y un video de un fragmento de lo que fue su parto en una piscina inflable. “Dios me dio el privilegio de ser la mamá de Índigo. Parí en casa como lo soñé sin anestesia y con Camilo y mi familia respirando y viviendo cada contracción conmigo. Después de parir me enojé con mi cuerpo por verse tan diferente. Hasta que lo volví a amar y le agradezco por todo lo que es capaz de hacer. Cumplí 25 años y estoy donde quiero estar. Me enamoré más de mi mamá y de nuestra relación”, escribió.

Luego, sorprendió con uno de sus nuevos tatuajes en honor a su hija. La artista de 25 años no dudó en compartir una de las muchas secuelas que, como a cualquier otra mujer, le dejó su barriguita de nueve meses. En un video, Evaluna mostró las estrías que le salieron en las caderas y cintura donde decidió, para homenajearlas, tatuarse la palabra mother, que en español significa madre. “Nos fuimos de gira. Les compartí Refugio que es una canción que amo eternamente. Argentina ganó el mundial. Salió Los Montaner. (Sueño de @montaner de toda la vida) ¡Me nominaron a los Latin Grammy con el amor de mi vida! Sigo logrando amamantar a Indi y ya van casi 9 meses que también es un sueño cumplido. Me volví más y más loca por mi esposo. Me sentí más cerca de mi familia y amigos. Me leí 12 libros desde agosto hasta hoy (más de lo que había leído en toda mi vida). Volví a sorprenderme con los detalles chiquititos de Dios. Y me emociona terminar el año en casa, cerca de la gente que amo. Esperando empezar el 2023 con retos nuevos, más viajes, más descanso, más conciertos, más familia, más recetas, más carcajadas, más DIOS en mi vida, y más amor de Él para compartir con todos. Feliz año familia linda. Prometo que estoy presente siempre. Los amo”, escribió.