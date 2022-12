Filtran video con el rostro de Índigo, hija de Evaluna y Camilo, y se vuelve viral

Desde que su hija, en abril de este año, Camilo y Evaluna Montaner han dejado claro públicamente su deseo de no mostrar la cara de Índigo en sus redes sociales. Como lo han dicho en varias ocasiones, los cantantes prefieren que su pequeña tome la decisión cuando esté más grande. “Cuando ella lo decida. Queremos respetar su autonomía”, respondieron hace unos meses cuando uno de sus seguidores les preguntó “¿Cuándo mostrarán a Índigo?”

Un reciente video en TikTok se volvió tendencia por revelar, aparentemente, el rostro de la pequeña. A pesar de los esfuerzos de sus padres, la cara de la niña habría quedado al descubierto, y uno de sus fans habría capturado el momento. Las reacciones de sus seguidores están divididas.

Se conoció el rostro de Índigo, hija de Camilo y Evaluna

Hace unos días, una usuaria, quien se identifica como Isabel en la red social, se encontró a la pareja de esposos en un aeropuerto y aprovechó para grabar durante pocos segundos a los famosos. “Camilo y Evaluna acompañados de su bebé índigo”, escribió junto al video, donde se ve al paisa de 28 años cargando a su hija mientras camina al lado de su esposa.

Para sorpresa de muchos, una de las manos del intérprete de Pegao no alcanzó a tapar el rostro de su pequeña porque iba sosteniendo una bebida, y la cara quedó expuesta en el video. Mientras muchos internautas aplaudieron la belleza de Índigo, otros se mostraron en desacuerdo por invadir la privacidad de los cantantes y no respetar su decisión de no mostrar a su hija.