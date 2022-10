Camilo: nombre completo, estatura, exnovia y más del esposo de Evaluna Montaner

Camilo Echeverry , conocido en Colombia por su participación en Factor Xs y alrededor del mundo por canciones como Tutu, Índigo y Desconocidos, sigue conquistando con su música y talento. Con solo 28 años, el colombiano ya ha sido reconocido por la industria musical como uno de los artistas colombianos más importantes del momento. Sus cinco Latin Grammys y dos nominaciones a los Grammy anglo son solo algunas pruebas de ello.

¿Cuál es el nombre real de Camilo?

Camilo Andrés Echeverry Correa nació el 16 de marzo de 1994, en Medellín, Colombia. El paisa, de 28 años, ha mostrado en más de una ocasión lo orgulloso que se siente de su familia conformada por su papá, Eugenio Echeverry y su mamá, Lía Correa, además de su hermana Manuela, quien también es su asistente.

En persona, el artista es más alto de lo que aparenta en fotos o videos. Varios fanáticos se han dado a la tarea de preguntarle por su estatura y hasta ahora saben que mide 1.78 metros.

¿Cómo se hizo famoso Camilo?

Una de los primeras imágenes que se tienen del cantante datan de la época en que ganó la segunda temporada de Factor Xs, concurso de RCN, donde participaban niños y jóvenes para mostrar su talento en la música. El paisa debutó cuando tenía 13 años en el equipo de José Gaviria. Más de uno recuerda su audición, donde cantó Ojalá, un tema flamenco que acompañó con sus palmas.

Publicó dos discos, en 2008 Regálame tu corazón, en 2010 Tráfico de sentimientos y en 2013 Déjame quererte hoy. colaboró como compositor en canciones como Sin pijama, de Natti Natasha, Veneno, de Anitta y Ya no tiene novio, de Sebastián Yatra. Pero fue solo hasta el 2018 cuando retomó su carrera como solista, y se volvió tema de conversación con el estreno de Desconocidos, junto a Manuel Turizo y Mau y Ricky.

¿Qué padece Camilo Echeverry?

Como lo reveló su esposa, Evaluna Montaner , el colombiano sufre de somnolencia extrema y ataques de sueño durante el día, también conocido como narcolepsia. El trastorno, que en algunas ocasiones puede ser hereditario, ha impedido que Camilo disfrute al 100% algunas actividades cotidianas. “Lo feo es justamente por este mismo tema. Camilo se duerme muy rápido y es narcoléptico. Entonces, no puede atender muchas reuniones de amigos, y eso es porque se queda dormido”, reveló la hija menor de Ricardo Montaner.

¿Quién es la exnovia de Camilo?

Antes de iniciar su historia de amor con su ahora esposa Evaluna Montaner, el intérprete de Pegao y Tutu sostuvo, entre 2013 y 2014, una relación con Gabriela Andrade.

Ahora, al igual que el cantante, Gabriela también está felizmente casada, desde hace cinco años y tiene dos hijas pequeñas, Federica y Agustina. En su Instagram, donde tiene más 98 mil seguidores, comparte fotos y videos de su tiempo en familia y con su perro Pascal, un gran danés. Hace unos meses, fue cuestionada por conservar las fotos con su ex. “Esto es un tema que a muchos les causa curiosidad. No borro mis fotos con Camilo porque no borro mis fotos con nadie. Menos si fueron parte importante de mi vida, porque borrar fotos no hace que se borre lo vivido, así que da igual tenerlas o no tenerlas. Y yo prefiero tenerlas”, contestó.

¿Cuántas canciones ha hecho Camilo en total?

En su segunda etapa como solista, el cantante ha publicado tres álbumes: Por primera vez, trabajo discográfico que lanzó el 17 de abril del 2020, lleva el nombre de las canciones que canta con Evaluna. Su videoclip muestra imágenes inéditas de su matrimonio.

El 4 de marzo del 2021 lanzó su segundo disco, titulado Mis manos, donde incluyó canciones como Millones, Kesi, Ropa Cara, Vida de rico y Bebé. El 6 de septiembre de este año estrenó su tercer álbum, De adentro pa afuera, que contiene canciones como Aeropuerto, Pegao, Índigo, Alaska y Pesadilla. Su nuevo tour, con el que recorre actualmente Estados Unidos, lleva el mismo nombre del trabajo musical.