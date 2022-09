Foto: Evaluna publica imagen de Camilo sin ropa en la ducha

Camilo y Evaluna conforman una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento y, a su vez, de las más comentadas por millones de usuarios en redes sociales.

Generalmente, todo lo que hacen se convierte en tendencia, y no solo por las canciones que lanzan juntos, sino, sobre todo, por los detalles de su relación, de la cual nació Índigo, su primogénita.

La imagen que posteó Evaluna, de su esposo Camilo, causó todo tipo de comentarios en redes sociales. EFE/Javier López Foto: EFE - Javier López

Foto de Camilo desnudo encendió las redes

Evaluna y Camilo suelen mostrarse muy enamorados en sus redes sociales. Desde que están juntos, han sido admirados por millones de fanáticos por la gran relación que tienen, aunque para muchos, a veces tienden a volverse un poco “intensos” con las excesivas muestras de amor.

Hace unas horas, la joven artista, hija de Ricardo Montaner, realizó una publicación que contiene tres fotos. En la primera, aparece ella sentada en una patineta; en la segunda, solamente se observan sus piernas un poco desenfocadas y, en la tercera, que fue la que más llamó la atención, aparece Camilo en la ducha, de espalda y sin ropa, aunque el vidrio está empañado.

La imagen subió la temperatura en redes sociales y los comentarios no se hicieron esperar, algunos elogiando la imagen y otros, criticando la acción de la mamá de Índigo. “Eso no se hace”, “pobre Camilo, no tiene ni privacidad”, “por qué expones a tu esposo de esa manera, imagínate si él hace lo mismo contigo… no creo que estuvieras muy de acuerdo”, “no muestras a tu hermosa BB y si muestras la cola de tu marido”, “por qué lo exhibes así”, “esa foto es la más hermosa”, “qué belleza de creación”. La instantánea ya cuenta con más de 900 mil likes.

¿Por qué Evaluna y Camilo no muestran a Índigo?

La pequeña nació el 6 de abril y desde entonces, los fanáticos de los cantantes han estado a la expectativa por conocer el rostro de la bebita. Sin embargo, hasta el momento, la pareja ha sido muy reservada y todas las fotos que han subido de ella solamente se le ve el resto del cuerpo. Hace unas semanas, a través de sus redes sociales, los intérpretes de Por primera vez, revelaron la verdadera razón por la cual no han querido presentar oficialmente a la niña. “Índigo todavía no nos ha dicho nada, así que estamos en la espera de cuando tenga ganas. Hasta ahora estamos respetando su autonomía, quien quita que no tenga tantas ganas de salir a que la vean. Estamos respetando su lugar”.

