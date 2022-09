Fans de Camilo piden que deje de llevar a Evaluna a sus conciertos “es una tóxica”

Unas semanas antes de que naciera Índigo, la primogénita de Camilo y Evaluna, los artistas pausaron sus compromisos para dedicarse al recibimiento de la pequeña, quien nació el 6 de abril de este año.

Te puede interesar: Foto: Evaluna se pintó el pelo del color de sus ojos. Así quedó

Durante el tiempo de la dieta, los nuevos padres estuvieron ausentes de las redes sociales. No obstante, una vez se cumplieron los primeros 40 días, el colombiano comenzó nuevamente sus compromisos laborales. Inició su gira De adentro pa’ fuera, que tuvo varias fechas por Europa, México y, próximamente, por Estados Unidos; pero, para sorpresa de muchos, no ha estado solo, su esposa Evaluna lo ha acompañado junto con la niña, que, actualmente, tiene cinco meses.

Vea también: ¿Camilo y Evaluna están esperando su segundo hijo? Esta sería la prueba

En algunas imágenes que ellos mismos publicaron, se observaba a la hija de Ricardo Montaner al pendiente de los detalles previos a las presentaciones de su esposo. Casi siempre, aparecía con la bebita en sus brazos. Además de ayudarlo en esa parte de logística, la joven de 25 años también aparecía en tarima junto al intérprete de Pegao, para cantar los temas que tienen en común como Machu Picchu, Índigo y Por primera vez.

¿Por qué los fanáticos de Camilo no quieren a Evaluna en sus conciertos?

Aunque para muchos ha sido perfecto que, además de Camilo, también puedan ver a Evaluna en el mismo concierto, a otros parece no haberles gustado mucho esa idea. Hay quienes dicen que han estado “exponiendo” a la niña a altos niveles de ruido. Otros, afirman que la venezolana es una “tóxica” con el colombiano, pues, no lo quiere, supuestamente, dejar solo.

“Yo quería ir al concierto de Camilo, no al de Camilo y Evaluna”, “qué ganas de traer a su llavero todo el tiempo, eso ya no es romántico, es tóxico”, “Camilo se disfruta mejor solito”, “¿por qué siempre tiene que meterla a cantar? qué dependencia”, “ella es una tóxica que no lo deja respirar”, son algunos de los comentarios que han dejado en sus redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Así defiende Camilo a Evaluna

Aunque los artistas han sido conscientes de las críticas, especialmente por sus constantes muestras de amor, siempre se han mantenido firmes en asegurar que son muy felices con su matrimonio y con la forma en que se apoyan mutuamente. El colombiano de 28 años dijo en una oportunidad: “me siento muy orgulloso de la relación que tengo con Evaluna. Yo tengo el placer de servirle y acompañarla en su florecer. Y ella se siente afortunada de estar a mi lado. La gran mayoría de nuestra relación no cabe en las redes sociales. Hemos tratado de ser honestos con la gente y abriendo un poquito la ventana a nuestra realidad”, aseguró.

Hace unas semanas fueron tendencia por supuestamente, lucir “cansados y desanimados” en sus shows. Sin embargo, algunos usuarios los defendieron, afirmando que no es fácil ser padres primerizos y, al tiempo, realizar esas extenuantes giras de conciertos.

Te puede interesar: Felipe Saruma reveló en qué trabaja y de dónde provienen sus ingresos