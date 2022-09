Foto: Evaluna se pintó el pelo del color de sus ojos. Así quedó

Desde que Evaluna se convirtió en madre de Índigo, ha estado muy enfocada en su cuidado y atención. No obstante, una vez culminó los días de dieta, se dispuso a acompañar a su esposo Camilo a su gira De adentro pa’ fuera por diferentes países del mundo.

Lo que más ha llamado la atención, es que no se han ido solos. Por supuesto, los cantantes han llevado consigo a la bebita, que actualmente tiene 5 meses de nacida.

Evaluna se realizó un cambio de ‘look’

Otro de los detalles que ha caracterizado a los artistas, además de sus voces, es su particular forma de vestirse. En algunas oportunidades han roto las “reglas” de la moda para definir su propio estilo.

Recientemente, la cantante sorprendió a sus 20,7 millones de seguidores, al mostrar su cambio de look. En la descripción de la publicación escribió: “me pinté el pelo del color de mis ojos en Buenos Aires”. En la imagen, se observa con su pelo medio recogido, con un color castaño rojizo, con unas pequeñas y finas mechas doradas, tipo balayage.

La publicación ya cuenta con más de 670 mil likes y cientos de comentarios por parte de los internautas. Mientras que algunos no no quedaron satisfechos, otros elogiaron su auténtico y particular estilo. “hermosa como siempre”, “ese color te queda increíble”, “te ves preciosa”, “te quedó muy lindo”, “guapísima”, “cero buen gusto”, “sus ojos son color marrones, cuál es el misterio”, “el tinte le hace daño al bebé”, “yo lo veo muy normal”, “tus ojos no son de ese color”.

¿Cuántos años tiene Evaluna Montaner?

La artista es la hija menor de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez. La joven nació el 7 de agosto de 1997 en Caracas, Venezuela. Actualmente tiene 25 años, tres menos que Camilo, quien tiene 28.

Todos la conocen como Evaluna Montaner, sin embargo, fue bautizada por sus padres como Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez.

¿Por qué Camilo y Evaluna no han mostrado a Índigo?

Aunque la niña ya tiene cinco meses, los cantantes no la han presentado en sus redes sociales. Únicamente han publicado fotos o videos donde no se le ve el rostro.

Algunos de sus fanáticos guardaban la ilusión de que, en cualquier momento, la mostrarían, así como han hecho otros famosos que esperan a que los bebés estén más grandes para presentarlos. No obstante, los intérpretes de Machu Pichu dijeron que no lo harán, sino hasta el día en el que la niña misma lo decida, pues no quieren irrespetar su privacidad.