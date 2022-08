Evaluna cautivó las redes sociales con nueva foto de Índigo

Índigo está próxima a cumplir 5 meses de nacida. Desde que estaba en la barriguita de Evaluna, ya era toda una celebridad. Tanto Camilo, como la hija de Ricardo Montaner, se han mostrado muy felices de ser padres y de estar disfrutando a la pequeña todos los días, pese a sus jornadas laborales.

Te puede interesar: Fotos: ella es la primera esposa de Ricardo Montaner y madre de sus hijos mayores

Durante las giras que ha realizado el colombiano en varias ciudades alrededor del mundo, Índigo ha estado presente. Cada vez que regresan a casa, Camilo y Evaluna no desaprovechan el tiempo para jugar y contemplar a la niña.

Evaluna compartió nueva foto de Índigo

Hace unos días, la artista venezolana realizó una nueva publicación presumiendo a su primogénita. En la imagen, se observa a Camilo, en la sala de su casa, atento a los movimientos de la niña, quien aparece al fondo acostada boca abajo, al parecer, jugando cerca de una ventana por donde recibe los rayos del sol. El lugar está adecuado para que la pequeña no corra ningún tipo de peligro, y, por supuesto, sus padres están muy pendientes de ella.

Vea también: ¿El rostro de Índigo fue revelado por error en foto de Evaluna?

De hecho, parece que el intérprete de Pegao interrumpió el trabajo que se encontraba haciendo en ese momento, probablemente la creación de una nueva canción, para ver a su hija descubrir cosas nuevas con los juguetes naturales que le tienen.

Evaluna, esposa de Camilo, mostró a Índigo divirtiéndose en el piso con juguetes naturales. Foto: Instagram - Instagram

Junto a la imagen, la hija de Ricardo Montaner escribió: “Camilo es el mejor papá para Indi”. No hay duda del orgullo que sienten de tener a su hija, y aunque no la han presentado públicamente, sí han posteado un par de fotos donde dejan ver algunas partes de su cuerpo, pero no su rostro.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sus fanáticos, conocidos como los de ‘la tribu’, no ven la hora de que los artistas revelen la cara de la bebita, pero, al parecer, no tienen intenciones de hacerlo, al menos por ahora. Al igual que J Balvin y Greeicy Rendón, es probable que decidan hacerlo cuando la niña esté más grande y sea ella misma la que pida salir en redes sociales.

¿Cuándo nació Índigo, hija de Evaluna y Camilo?

Fue el miércoles 6 abril cuando se conoció que Evaluna ya había dado a luz, y que era una niña, pues, durante su embarazo, nunca fue revelado el sexo del bebé. El sábado 9, Camilo confirmó la noticia, a través de una tierna imagen donde mostraba los pies de la bebita.

Te puede interesar: Anuel y Yailin: se conoció uno de los puntos de su acuerdo prenupcial