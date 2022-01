Foto: Lowe León, ex de Andrea Valdiri, presentó a su hijo con tierna imagen

Después de protagonizar varios escándalos a raíz de su fallida relación con la bailarina barranquillera Andrea Valdiri, el cantante Lowe León ha estado enfocado en el cuidado de su hijo menor, quien nació hace exactamente un mes, fruto de su amor con Liceth Córdoba.

El bebé llegó 6 meses después de que naciera Adhara, la hija que Lowe León tuvo con Andrea Valdiri pero que, hasta el momento, no ha podido conocer por los constantes pleitos que ha tenido con la reconocida influenciadora. De hecho, el artista le exigió una prueba de ADN, pues manifestó tener dudas de su paternidad.

Por ahora, volvió la calma en redes sociales sobre ese tema, mientras el barranquillero vuelve a ser tendencia luego de publicar una foto presentando a su hijo menor mientras festejaba su primer mes de vida. “Hace un mes llegaste a fortalecer un amor paciente, bondadoso, respetuoso, noble, compasivo, alcahueta y verdadero; un amor que trabaja día a día por ser mejor. Contigo entendemos que el amor jamás se extingue amor de mi vida. Papá y mamá te aman leoncito. Gracias Dios”, dice la descripción de la publicación que tiene más de 12 mil likes.

La imagen despertó la ternura de los internautas, que no dudaron en felicitarlo por su bebé y en dejarle mensajes elogiando al pequeño, de quien hasta el momento no se conoce su rostro completo. “Los mismos rasgos del papá, en los ojos”, “aunque no lo muestren bien se parece a la hermosa hermanita”, “es perfecto”, “Dios bendiga a ese angelito”, “los mismos ojos de su papito”, “muy hermoso el hermanito de Adhara”, “precioso tu bebé”, “felicitaciones, muy hermoso”.