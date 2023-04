Foto: Marc Anthony y Nadia Ferreira aclaran rumores de separación

Una de las relaciones más sonadas de este momento en el mundo del espectáculo es la de Marc Anthony y Nadia Ferreira. La pareja contrajo nupcias el 28 de enero de este año y, a los pocos días, anunciaron que se convertirían en padres. Actualmente, la exreina de belleza comparte en su cuenta de Instagram algunas imágenes de cómo ha sido su embarazo.

Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira prefieren no conocer el sexo de su bebé hasta el momento del alumbramiento. Foto: Instagram

Los seguidores de la modelo y el cantante han estado al pendiente de todo lo que ocurre con sus vidas, especialmente, porque su relación ha sido bastante criticada, especialmente, por la diferencia de edad. El intérprete de Flor pálida tiene 54 años y Nadia, 23; es decir, el cantante es 31 años mayor que ella.

¿Marc Anthony y Nadia Ferreira se separan?

Esa fue una de las preguntas más sonadas de los últimos días. Los rumores de una supuesta crisis matrimonial surgieron porque el periodista Javier Ceriani, del programa Chisme no like, así lo afirmó. “Ella está en Miami, él está en otro lado. Él se la quiere sacar del lado evidentemente se casaron porque ella está embarazada y él no tiene problema de pagar tanto dinero hasta que ella se consiga otro hombre”, dijo.

Sin embargo, el pasado viernes el puertorriqueño le salió al paso a los rumores y, a través de una fotografía, aclaró cómo se encuentra actualmente su relación con la Miss Universo Paraguay 2021.

Marc Anthony desmiente rumores de separación con Nadia Ferreira

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 12,7 millones de seguidores, el ex de JLo desmintió que esté pasando por una crisis con su joven esposa. Lo hizo por medio de una foto donde aparecen juntos, abrazados y muy sonrientes.

En la descripción de la publicación que ya cuenta con más de 282 mil likes, el artista escribió algunas risas junto con unos emoticones. Sus seguidores no dudaron en comentar. ¿Aún no hay divorcio? Me parece súper que esperen por lo menos un año”, “cada quien vive su felicidad como se le antoje”, “parece la hija, no la esposa”, “obviamente esto no es amor. Si Marc no tuviera nada de lo que tiene ni si quiere lo vuelven a ver”, “es hermosa Nadia y es verdad está con Marc porque él le da seguridad y estabilidad”, “qué bellos”, “me alegro que solo haya sido un falso rumor”, “qué bella pareja, guapos los dos”.

¿Cuántos años tiene Nadia Ferreira?

La modelo y también empresaria, quien fue designada como Miss Universo Paraguay 2021, nació el 10 de mayo de 1999 en Villarrica, Paraguay. Actualmente tiene 23 años y su relación con Marc Anthony ha sido muy comentada en el mundo del espectáculo.