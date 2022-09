Foto: Piqué dejó ver cuál es la cuenta oficial de Instagram de Clara Chía

Desde que se supo que Piqué estaba saliendo con Clara Chía, tanto los fanáticos de Shakira como los medios de comunicación nacionales internacionales, se dieron a la tarea de buscar fotos de la nueva novia del futbolista.

Te puede interesar: Fotos: ella es Dani Fae, la modelo que confundieron con Clara Chía, novia de Piqué

El periodista Jordi Martín, reveló nuevos detalles de la relación de Piqué, expareja de Shakira, con Clara Chía. Foto: Instagram - Instagram

Inmediatamente, fueron viralizadas unas fotos, supuestamente, de Clara. En las imágenes se veía en vestido de baño, presumiendo sus curvas. De hecho, fue toda una sensación un video donde aparecía bailando, frente a un espejo, la canción Te felicito de Shakira. No obstante, días después se conoció que no era ella, sino una modelo rumana conocida en redes sociales como Dani Fae.

¿Cuál es el Instagram de Clara Chía?

Cuando comenzó todo el escándalo y se conoció la identidad de la nueva novia del futbolista del F.C Barcelona, se supo que la joven de 23 años no tenía redes sociales, de modo que ese dato confirmó que, en efecto, las fotos que se filtraron supuestamente de ella correspondían a la identidad de otra mujer.

Vea también: Shakira: nombre completo, edad, qué ha estudiado y su separación con Piqué

Ahora, que parece ser que a la nueva pareja ya no le importa si la ven junta, se pudo conocer que la estudiante de Relaciones Públicas ya abrió una cuenta de Instagram, y fue el mismo Piqué quien dejó en evidencia el nombre del perfil.

Ya la ha empezado a seguir.. pic.twitter.com/ybwYOCtmRV — Jordi Martin (@jmartin_ibz) September 5, 2022

Todo surgió porque el ex de Shakira comenzó a seguir recientemente una cuenta que está identificada como @clarachia5. Hasta el momento, solo tiene 4 publicaciones y 177 seguidores. No es un perfil público, sino por el contrario, está privado, por lo que no se pueden observar las fotos que ha posteado.Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En su foto de perfil, se alcanza a observar que está agachada sobre una piedra, mirando hacia el horizonte. Se destaca su cabello rubio y ondulado. Muchos internautas comenzaron a compararla con la intérprete de Ojos así, asegurando que tienen un look muy similar.

Por su parte, el jugador cuenta con 20,4 millones de seguidores en la misma red social, donde tiene 439 publicaciones. Desde el 3 de junio, el futbolista no ha vuelto a publicar nada.

Aunque ya se han viralizado algunas imágenes de la nueva pareja, captadas por el paparazzi Jordi Martín, por ahora, ninguno de los dos ha oficializado su relación. Se cree que el deportista está esperando a que se defina todo el proceso legal que ha conllevado la separación, para comenzar, oficialmente, su nueva vida.

Todavía el español sigue a Shakira en su cuenta de Instagram. De igual manera, ella todavía lo sigue a él.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo: su nombre real, edad, familia y balones de oro de CR7

¿Cuántos años le lleva Piqué a Clara Chía?

l futbolista tiene 35 años. Por su parte, la joven estudiante de Relaciones Públicas tiene 23, lo que quiere decir que él le lleva 12 años a ella. A diferencia de Shakira, que es 10 años mayor.