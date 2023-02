Foto: Tokischa sorprendió con bigote en Premios Lo Nuestro 2023

El pasado 23 de febrero, se llevó a cabo la edición número 35 de los Premios Lo Nuestro, un evento que se realiza en el Miami -Dade Arena, y que reconoce los mejores artistas y lanzamientos de la música latina.

Ricardo Montaner y Marc Anthony, son algunas de las celebridades que asisitieron para la edición número 35 de los Premios Lo Nuestro. Foto: Twitter - Twitter

A la fiesta, llegaron importantes figuras de la industria musical como Sebastián Yatra, Marc Anthony, Grupo Firme, Ivy Queen, Christian Nodal, Tini, Paulina Rubio, entre otros.

Bigote de Tokischa en los Premios Lo Nuestro 2023

Fueron varios los famosos que desfilaron en la alfombra magenta de los Premios Lo Nuestro. Algunos llegaron solos y otros acompañados por sus parejas sentimentales.

Tokischa apareció luciendo un look bastante llamativo. La cantante llegó con un traje negro pero lo que terminó llamando la atención fue el bigote postizo en color rubio, imponiendo así, una nueva moda en los premios. “Me siento como mero macho, pero también como una mujer empoderada, exótica, fabulosa”, afirmó la artista.

Inmediatamente, causó sensación y dividió las opiniones en las redes sociales. “¿Es hombre o mujer?”, “qué ridiculez Dios mío, no es para una fiesta de disfraz que te invitaron niña”, “¿qué le pasa a ella? ¿Qué está pasando en la industria de la música?”, “¿qué diablos es eso?”, “qué cosa tan horrenda y no lo pienso discutir con nadie”, “el look es tan patético como su música”, “se ha perdido la elegancia totalmente de los premios”.

Además del polémico bigote, la reguetonera y vedette también se sumó a la tendencia de llevar las cejas descoloradas, dando la impresión que no tuviera.

Otras celebridades en la alfombra magenta de los Premios Lo Nuestro

Marc Anthony y Nadia Ferreira también hicieron presencia en los premios. La modelo paraguaya lució su barriguita de embarazada. Christian Nodal y Cazzu, Gabriel Soto e Irina Baeva, entre otras parejas también asistieran a la gala.