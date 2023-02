TQG Shakira y Karol G: las indirectas para Piqué y Anuel que dejó la nueva canción

Después de varias semanas de espera, Shakira y Karol G lanzaron su nueva canción titulada TQG que significa Te quedó grande, un tema que tomó fuerza luego de la Sessions Music #53 de la barranquillera con Bizarrap.

Te puede interesar: Ganadores Premios Lo Nuestro 2023: Shakira, Marc Anthony, Sebastián Yatra y más

Shakira y Karol G presentaron su primera colaboración, incluida en el álbum ‘Mañana será bonito’, de ‘La Bichota’. Así suena. Foto: GettyImages - GettyImages

La expectativa era grande. Muchos fanáticos de las cantantes colombianas estaban esperando a ver si el nuevo tema también tendría indirectas para sus exparejas Piqué y Anuel. Con menos de 24 horas de lanzamiento, la nueva canción de Shakira y Karol G cuenta con casi 4 millones de visualizaciones en YouTube y un sinfín de comentarios.

Más noticias de Shakira y Karol G ¿Por qué Shakira no había querido hacer una colaboración con Karol G? Karol G llevaba mucho tiempo proponiéndole a Shakira que trabajaran juntas pero no había obtenido respuesta positiva. Leer aquí: ¿Por qué Shakira no había querido hacer una colaboración con Karol G? ¿Karol G volvió con Anuel? Se rumora que celebró su cumpleaños con el ex de Yailin El pasado 14 de febrero Karol G cumplió 32 años. Según las redes sociales, los habría celebrado junto a Anuel, quien hace poco confirmó su separación de Yailin. Leer aquí: ¿Karol G volvió con Anuel? Se rumora que celebró su cumpleaños con el ex de Yailin

Las mejores frases que dejó ‘TQG’ de Shakira y Karol G

La letra de la canción se centra en no repetir errores con una relación amorosa y sobre cómo, desde su experiencia, se volvieron más fuertes para superar un romance fallido. A continuación te dejamos algunas de las frases que más están dando de qué hablar en redes sociales.

“Tú te fuiste, yo me puse triple M, más buena, más dura, más level”, cantó Shakira.

“Bebé, qué fue, no pues que muy tragadito, qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”, dice el coro de TQG.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Te fuiste diciendo que me superaste, y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias”, cantó Karol G.

“Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío”, cantó Shakira.

“Tú buscando por fuera la comida y yo pensando que era la monotonía”, cantó Shakira.

Letra completa de ‘TQG’, la nueva canción de Shakira y Karol G

- La que te dijo que un vacío se llenó, con otra persona te miente.

-Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente.

-Te fuiste diciendo que me superaste, y te conseguiste nueva novia.

-Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias.

-Bebé ¿qué fue? No pues que muy tragadito.

-Qué haces buscándome melao, si sabes que yo errores no repito.

-Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito.

-Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito.

-Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío

-Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido.

-Y hasta la vida me mejoró, por acá uste’ ya no es bienvenido.

- Lo que tu novia me tiró, eso no da rabia yo me río.

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte, ya cambé mi norte haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta los shows, el parking y el pasaporte.

Estoy más dura dicen los reportes, ahora tú quieres volver se te nota, espérame ahí que yo soy idiota, se te olvidó que yo estoy en otra, que te quedó grande la Bichota.

Tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más level, volver contigo never, tú eres la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llueven.

Y quieres volver ya lo suponía, dándole like a la foto mía.

Tú buscando por fuera la comida, y yo pensando que era la monotonía

Y quieres volver ya lo suponía, dándole like a la foto mía, te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía.