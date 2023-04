Fotos: Cazzu muestra su barriguita y posa por primera vez con Christian Nodal

Hace una semana, la cantante Cazzu dio fin a los rumores y confirmó su avanzado embarazo, el cual se especulaba desde hace unos meses y ni ella ni su pareja, Christian Nodal, habían querido revelar. La argentina y el mexicano han protagonizado el último año varias polémicas en su relación, desde que iniciaron una relación “secreta” tras la escandalosa separación de Nodal con Belinda.

La primera vez que sus fanáticos los vieron juntos, y donde se confirmó su amor, fue por las calles de Guatemala donde asistieron a un concierto y caminaron por las calles cogidos de la mano. Desde entonces, se mostraban muy cariñosos en varios de sus shows, pero no fue hasta meses después que hicieron su primera aparición pública como pareja.

Cazzu tendría varios meses de embarazo, así presume su barriguita junto a Christian Nodal. Foto: Insta

Christian Nodal y Cazzu ya no ocultan el hijo que esperan juntos

Luego de anunciar su embarazo, hace una semana, al inicio de su último concierto en su natal Argentina, la rapera de 29 años no deja de presumir su barriugita y su novio mexicano no la abandona nunca. Ambos continúan derritiendo las redes con tiernas fotos a la espera de su primer bebé juntos, y aunque se reservan varios detalles de su proceso como padres primerizos, ya no temen en mostrar la pancita de ‘La Nena Trampa’.

Hace unas horas, la cantante publicó unas fotos de ella, su pareja y su pancita frente a un espejo. En ellas se ve a los dos cantantes luciendo vestimenta similar de color blanco y jean, además de la tierna manera en que el mexicano la abraza y acaricia su barriguita.