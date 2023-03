Foto: así lucía Yailin, minutos antes de dar a luz a Cattleya, su hija con Anuel

Hace unas semanas, Anuel AA, exnovio de Karol G, confirmó su separación de ‘Yailin, la más viral’, la cantante dominicana con quien se había casado en junio del año pasado.

Anuel AA confirmó que ya nació su hija Cattleya Gazmey Redman, fruto de su pasado matrimonio con Yailin 'La más viral' Foto: Instagram

En redes sociales, la pareja se mostraba muy feliz y enamorada, con muchos proyectos para su futuro, entre ellos, convertirse en padres de una niña, un sueño que se les hizo realidad, aunque ya no están juntos.

Cattleya, hija de Anuel y Yailin

Ayer, se conoció la noticia que la también influenciadora dio a luz a Cattleya. Inicialmente, fue Anuel quien lo confirmó a través de una entrevista. Horas después, lo hizo Yailin por medio de una publicación en su cuenta de Instagram donde se observa a la expareja con la bebé recién nacida.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Bellísimos. Que Dios bendiga la vida de Cattleya”, “felicitaciones”, “aunque Anuel ya no esté contigo, tu hija sí, cuídala mucho y dale mucho amor. Dios te la bendiga siempre”, “un hombre que no cambia al tener un hijo no cambia jamás”, “solo ella se ve enamorada porque él no ha subido ninguna foto en su Instagram”, “hermosa foto”, “mientras tanto Anuel dedicándole canciones a su ex”.

Yailin antes de dar a luz a Cattleya

Una vez se confirmó el nacimiento de la bebita, se conocieron nuevas imágenes donde aparece la cantante, justo antes de dar a luz. En un video, se observa a Yailin posando, muy sonriente, junto a una decoración de bombas rosadas y blancas, acompañadas de unas mariposas doradas. Además, la joven lucía toda la indumentaria necesaria para ingresar a la sala de parto.

De igual manera, se filtró otra fotografía donde se le ve posando junto a una de las doctoras que la atendió en su labor de parto. “Ella viene maquillada esperando a su princesita”, “¿se puede tener un parto con maquillaje?”, “a pesar que ella tiene tan poca edad, se ve mayor”, “ella como toda madre merece ser feliz”, “mujer valiente”, “qué bello momento”, “la etapa más hermosa la vivió ella en ese momento cuando estaba a punto de conocer a su bebé”, “se veía muy bella”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en redes sociales.