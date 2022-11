Fotos: Shakira llora en público luego de recibir una llamada, ¿fue por Piqué?

Una foto de la cantante barranquillera, ex de Piqué, le da la vuelta al mundo. En la imagen, supuestamente, se ve llorando desconsoladamente después de terminar una llamada. La vida profesional y personal de Shakira es, diariamente, titular de prensa y motivo de comentarios de los internautas del mundo, sobre todo después de su polémica separación de Gerard Piqué, y últimamente, por el acuerdo de custodia que le permitirá llevarse a sus hijos Milan y Sasha a vivir a Miami.

Según la prensa española, el estado emocional de la intérprete de Te felicito y Monotonía no sería el mejor. Su opinión está basada en la imagen de la artista en una actitud diferente a la que mostró durante las últimas semanas. A pesar de haber atravesado una difícil situación causada por la salud de su padre, William Mebarak, y su polémica relación con su ex, la colombiana no olvida sonreírles a sus fanáticos cada que vez que se encuentra con ellos.

Shakira preocupa sobre su estado emocional tras llorar en público

El programa de televisión Sálvame reveló unas imágenes de la cantante disfrutando de una tarde con amigas. Todo parecía transcurrir con normalidad, pero, según un testigo, una llamada habría cambiado el semblante de la colombiana.

“Estaba con dos amigas y estaba mal. Ella iba en chándal, la verdad que iba... Tenía mala cara y, desde que ha llegado, estaba hablando por teléfono en inglés. De la hora y media que habrá estado, pues así, una hora hablando por teléfono”, reveló una fuente al programa español. La persona, que se encontraba en Espluges, Barcelona, cerca del lugar donde reside la artista, también refirió que la mujer rompió en llanto en cuanto colgó el teléfono. “No nos hemos querido acercar porque ella estaba discutiendo con las amigas. Mi madre es súper fan, digo: ‘Vaya, acercarse a pedirle una foto es imposible’. Ya te digo, hemos visto todo el mundo que era ella y no se ha acercado nadie”, relató.

Aunque el testigo aseguró no saber las razones exactas del llanto de la cantante, Laura Fa y Jorge Javier, periodistas del programa Laura Fa y Jorge, expresar sus hipótesis acerca del llanto de Shakira: el estado de salud de su padre o la aparición pública de Gerard Piqué con su novia Clara Chía.