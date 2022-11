Marbelle, de ‘La Descarga’, aclaró misterio de sus cirugías estéticas

La cantante, que se hizo famosa por el género de tecnocarrilera, se confesó en una de las emisiones del programa The Suso’s Show, de Caracol Televisión, y reveló el misterio de un tema por el que los internautas mostraban mucho interés: sus cirugías estéticas.

Acompañada de Maía, Gusi y Santiago Cruz, Marbelle visitó el programa del comediante Dany Hoyos. En medio de la entrevista, hablaron sobre su experiencia como mentores de La Descarga, el templo de la música, nuevo reality del canal. Después de su polémico paso por el programa de cocina Masterchef Celebrity, la cantante regresó a las pantallas para participar de otro programa.

Marbelle, jurado de 'La Descarga' reveló detalles de su vida

Maureen Belky Ramírez Cardona, conocida en el mundo artístico como Marbelle, habló en el programa de Suso, y dio fin a los rumores sobre los retoques de su cuerpo. Aunque aceptó que se sometió a otras cirugías estéticas, habló específicamente sobre sus glúteos.

“Así les duela, es natural. Les quiero decir, siempre han pensado que me inyecté, que tengo prótesis, pero son naturales, bendito Dios. Así sea lo único natural que tenga”, dijo la artista nacida en Buenaventura para pronunciarse sobre un tema de su vida privada del que poco habla. En el mismo programa, la madre de Rafaella y Angie no dudó en contar sobre su polémica y supuesta ida del país tras las elecciones presidenciales de este año.

“Aquí en Colombia se sufre de lo lindo… Un poco lo que han visto en el comercial fue lo que pasó. Estaba en un aeropuerto de otro país cuando me llamaron para participar en La Descarga. Este programa es la principal razón por la que regresé, por la que me quedé en el país. No ha sido una decisión fácil, pero no me arrepiento porque estoy haciendo realidad los sueños de muchos chicos. Además, estoy trabajando con tres grandes personas”, expresó la cantante de 42 años.