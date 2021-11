Fotos: ¡Wow! Así luce ahora la ‘monja rapera’ que dejó sus hábitos por la música

Hace unos años, cuando el canal Caracol emitía la primera temporada de A otro nivel, se presentó una mujer que terminó siendo tendencia en redes sociales. Se trata de la hermana María Valentina de los Ángeles, quien se destacó, además de su talento, por su carisma y alegría.

Te puede interesar: Fotos: así ha cambiado Lady Noriega, Pepita Ronderos de ‘Pasión de Gavilanes’

¡La fe mueve ascensores! Esta monjita iluminó la noche desafiando las críticas

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La joven bogotana no era como las monjas tradicionales, pues en lugar de usar sandalias, prefería ponerse zapatos deportivos por comodidad. Luego de participar en el reality, donde rapeó con naturalidad, cumplió su sueño de cantarle al Papa Francisco en su visita a Colombia. La hermana María Valentina toca el ukelele y en su adolescencia fue guitarrista de rock.

Han pasado cuatro años y la mujer decidió dejar los hábitos para dedicarse de lleno en la música, cantando reguetón. Aunque su cambio físico es sorprendente, conserva su amor y pasión por Dios. En una entrevista con Noticias Caracol contó los verdaderos motivos por los cuales dejó la congregación de las Hermanas Comunicadoras de Cali, donde permaneció 12 años. uno de ellos fue por temas de salud. Ahora, la joven busca su propio camino como Lore Rangel, como es su nombre. “La música me sana, me llena de alegría de esperanza y no pienso perderlo. Ha sido motor”, comentó, reconociendo que tiene varios proyectos personales en marcha. Sobre el reguetón, comentó: “Es un ritmo contagioso, pegajoso; una envoltura sabrosa y cualquiera lo puede bailar. El contenido no lo comparto, pero el reguetón me gusta y lo haría con otro contenido”.

En su cuenta de Instagram tiene un poco más de 2 mil seguidores, y allí se evidencian algunas fotos de su radical cambio físico. Lore Rangel ahora utiliza maquillaje, tiene su cabello entre liso y crespo, pareciera otra persona. ¿Qué tal luce?

Te puede interesar: Fotos: así luce hoy Zharick León, Rosario Montes en ‘Pasión de Gavilanes’