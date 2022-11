Génesis Aleska dijo que los videos filtrados son ciertos: “Nicky Jam sabía todo”

Después de una semana de polémica, la modelo venezolana Génesis Aleska reapareció públicamente para contar su versión de los videos filtrados, donde se le ve hablando con una supuesta ‘hechicera’ a quien, presuntamente, acudió para que su exnovio el cantante Nicky Jam regresara a su lado.

La modelo de 31 años habló sobre las críticas que recibió por los videos filtrados, las amenazas y extorsiones que habría recibido parte de su exnovio, el empresario Miguel Mawad y las conversaciones que tuvo con su también, ex Nicky Jam, a raíz del escándalo.

El cantante boricua sorprendió a Aleska Genesis con un impresionante regalo que dejó con la boca abierta a más de uno cuando eran novios hace unos meses

Aleska Génesis aceptó que los videos son reales

La venezolana recibió en su apartamento de Miami, al programa En casa con Telemundo. En medio de la entrevista, habló por primera vez de los hechos que fueron noticia en el mundo de la farándula. La modelo reveló detalles de su intimidad. “Los videos de la “bruja” sí son verdad, era un momento de intimidad con mis amigas en donde estábamos echando broma, en donde ellas fueron las que me dijeron ‘mira vamos a hablar con esta señora y vamos a hacerle preguntas’, yo no soy bruja, pero a veces uno por curiosidad o por echar broma a veces uno se atreve y yo sé que cometí un error”, confesó, a la vez que aseguró haber sido ‘traicionada’ por sus amigas, quienes compartieron los famosos videos con otras personas.

“Eso fue lo que me dolió más, fueron personas en las que yo confié muchísimo porque eran mis amigas intimas, yo nunca tuve contando directo con la señora, ni nunca lo he tenido más”, dijo sobre las dos mujeres que, presuntamente, hicieron llegar los videos a manos de su exnovio Miguel Mawad. Sobre este último, se filtraron otros videos pegándole a la modelo en la época en que eran pareja. “Estoy viviendo desde hace meses acoso, fui víctima de un abusador y de maltratos por muchos años en donde yo me he quedado callada. Esos videos fueron aquí en Estados Unidos hace como dos años y medio. Ni siquiera yo misma entiendo por qué me quedaba callada, hasta evitaba ver a mi familia para que no me vieran golpeada, con morados, y después de la agresión venía la parte donde él pedía perdón, lloraba, se arrastraba y se arrodillaba. Ahí Nicky me dio mucho apoyo, yo estaba muy deprimida, estaba destruida con la autoestima por el suelo, por eso yo tengo mucho que agradecerle a él”, expresó en la misma entrevista.

Sobre los detalles íntimos del cantante de reguetón, de los que se habla en los videos filtrados, Aleska confesó que fueron editados para que la gente pensara que se referían a él. “Nicky es una persona espectacular, más allá de todo somos amigos, incluso este tema se lo tomó como un chiste, él lo que hizo fue reírse, como ya esta persona me estaba amenazando desde mucho antes yo se lo conté y ya él sabía lo que iba a pasar”, aclaró, y añadió que, tiempo atrás, ella le advirtió al artista sobre lo que ocurría en su vida personal.

Nicky Jam se pronunció tras la polémica con su exnovia Aleska Génesis

En una transmisión en vivo, el periodista Enrique Santos llamó por teléfono a Nicky Jam, quien es su amigo, y le preguntó por el escándalo de ‘brujería’ de su ex. “Óyeme, yo que estoy ya desconectado del mundo, dizque haciendo una canción para olvidarme de toda eso que están hablando de la brujería y toda esa vaina, ¿y tú me llamas con esta vaina?”.

Luego, con el humor que caracteriza al puertorriqueño, finaliza entre risas. “Tú sabes que a mí no me importa nada de eso, hermano. Yo estoy con Dios. Yo tengo tantas oraciones encima de mí, que yo no le paro bola a eso. Papi, yo estoy feliz”.