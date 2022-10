Nicky Jam asegura que sigue amando a su exnovia Génesis Aleska. Esto dijo

La vida sentimental de Nicky Jam sigue siendo un tema de conversación entre sus seguidores alrededor del mundo. El cantante está disfrutando de su soltería y lo muestra en redes sociales. En más de una ocasión, el reguetonero ha hablado sin tapujos sobre sus relaciones sentimentales y hace poco fue noticia por publicar unas fotos besando a una misteriosa mujer.

El nombre de la modelo venezolana Génesis Aleska fue tendencia desde el año pasado, cuando hizo su relación pública con el intérprete de Travesuras en septiembre. Aunque se mostraban muy enamorados, la pareja terminó su amor siete meses después. A pesar de haberse reunido en otras ocasiones, el artista de 41 años asegura que está soltero.

“La amo”: Nicky Jam sobre su exnovia Génesis Aleska

Por primera vez, el cantante urbano habló sobre su pasado con la modelo, y aseguró que quedaron en buenos términos, luego de finalizar su relación. Aunque no dio detalles sobre las razones que los llevaron a separarse, confesó que sigue amándola.

“Yo no puedo hablar de mi relación porque es una falta de respeto para mi ex. El caballero tiene mala memoria y no tengo por qué hablar de mi ex y de mi intimidad. Ella me ama mucho y yo la amo mucho, le deseo lo mejor y espero que le vaya súper bien”, afirmó en una entrevista con el programa de Telemundo Hoy Día.

Ante los cuestionamientos de sus millones de seguidores por no tener relaciones tan duraderas, Nicky Jam confesó que tiene un conflicto. “La realidad es que yo tengo un problema con el compromiso, lo admito, es un problema mío. Soy inquieto, así que cuando de pronto la cosa se pone muy seria me vuelvo loco” dijo.

Nicky Jam sigue soltero

Además de hablar de su estado civil actual, en su nueva canción Sin novia, el cantante nacido en Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos se pronunció acerca de la publicación de unas fotos besando a otra mujer.

“Óyeme, estoy soltero, porque yo bese una mujer no significa nada, las beso a todas”, aseguró en un video que publicó en su Instagram donde tiene 43.5 millones de seguidores.