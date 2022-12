Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, fue amenazada. Esto pasó

Por estos días, el nombre de Cristiano Ronaldo ha sido tendencia por su participación en el Mundial de Qatar 2022. Su pareja, Georgina Rodríguez, quien lo ha estado acompañado en los diferentes encuentros deportivos, se ha ‘robado’ las miradas de millones de fanáticos por su belleza.

Además de modelo, Georgina se ha convertido en una exitosa empresaria. En su cuenta de Instagram tiene 40 millones de seguidores, con los que interactúa diariamente mostrándoles detalles de su vida y su familia, conformada por el futbolista y sus cinco hijos.

¿Por qué Georgina Rodríguez fue amenazada por su hermana?

Hace unas semanas, se convirtió en tendencia una entrevista que Patricia Rodríguez, hermana de Georgina, brindó para el programa Socialité de Telecinco, señalando a la modelo de no querer ayudarla económicamente. “A veces tengo para comer, otras no; a veces tengo para pagar el alquiler, otras no. Le mandé el teléfono del colegio de mis niños, sus sobrinos, para que nos echase una mano con los libros o lo que necesitara, pero ella nunca pagó”, afirmó.

De igual manera, aseguró que, supuestamente, la pareja de Cristiano Ronaldo se burlaba de ella y de otros miembros de su familia. “De la familia de Georgina y mía me he enterado por ellos, que ella se ríe de mí o se alegra por mi situación. Se avergüenza de mí. Es una sinvergüenza y una mala persona”.

Sus declaraciones le han dado la vuelta al mundo, pues, además, la amenazó de revelar detalles que, supuestamente, ella no quería que fueran públicos. “No me gustaría tener un enfrentamiento o enfadarme bastante y hablar lo que no tenemos que hablar. No me gustaría que la gente supiera la verdad. ¿Hay algún miedo de que algo pueda salir a la luz?”, sentenció.

En el diálogo con el mencionado medio de comunicación, la hermana de Georgina aseguró que, afortunadamente, ya había conseguido un trabajo que le está aliviado un poco la carga económica. “Me contrataron en una panadería, trabajo ayudando en la cocina y como camarera, ya puedo pagar el alquiler”.

Aunque Patricia aclaró que no le pidió dinero para ella, sino que quiso pedirle ayuda para que sus hijos tuvieran una mejor situación en la escuela. “No soy una persona a la que le guste la confrontación o enojarse con ella. Creo que tenemos que hablar sobre lo que pasó y poner fin a esta situación…En ningún momento le pedí dinero a Georgina, lo único que hice fue pedir ayuda para mis hijos. No quiero dinero, solo le di el teléfono de la escuela para que se comunique con ellos para ayudar a mis hijos comprando los libros para el curso”, aseguró.

Por ahora, la modelo de 28 años no se ha manifestado al respecto. En sus redes sociales ha demostrado estar disfrutando del Mundial, conociendo los lugares turísticos de Doha, en Qatar, acompañada también de sus hijos.