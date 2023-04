Georgina Rodríguez rompió el silencio sobre supuesta crisis con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez conforman una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo. El futbolista y la modelo se conocieron ene l 2016 cuando ella trabajaba en una tienda de Gucci, en España. Según han contado, fue amor a primera vista.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Foto: @Georginagio

“Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ‘¿Qué me pasa?’ No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”, dijo en su reality show Soy Georgina de Netflix. Por su parte, Cristiano añadió: “fue un momento de un click y me quedó en mi cabeza, es la pura verdad”.

¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se separan?

Actualmente, llevan seis años de relación y viven junto a sus hijos Cristiano Ronaldo Jr; los mellizos Eva y Mateo, quienes nacieron de un vientre de alquiler; Alana Martina, la primera hija en común de la pareja y Bella Esmeralda, la pequeña que hace poco cumplió un año.

En los últimos días, se rumoró que Cristiano y Georgina estaban atravesando una supuesta crisis. “Lo vengo diciendo desde hace meses. No les va bien y es probable que se separen. La realidad es que CR está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto”, dijo Leo Caeiro, presentador de Noite das Estrelas.

Georgina respondió a rumores de separación de Cristiano Ronaldo

Tras varios días intensos de rumores, la modelo decidió despejar las dudas de sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram donde tiene 49 millones de seguidores, respondió de manera clara y directa.

La argentina publicó una historia con la canción Si yo muero de Romeo Santos, donde dice: “el envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree. Mi reputación ha sido producto de ese veneno, yo no soy perfecto, pero en mi closet no hay secretos”.

Aunque la generadora de contenido no suele desmentir ninguna información en sus redes, con esa canción estaría enviando una indirecta a quienes han rumorado que se separaría del futbolista.