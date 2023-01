Greeicy Rendón sorprendió con extremo cambio de ‘look’: ¿por qué te hiciste eso?

Cada vez que Greeicy Rendón publica algún contenido en sus redes sociales, termina causando sensación, ya sea por algo referente a su vida artística o también por lo relacionado con su área personal, especialmente cuando se trata de alguna publicación de su hijo Kai, quien se ha robado las miradas de miles de internautas.

La cantante Greeicy Rendón dividió las opiniones en redes sociales por su nueva apariencia. Foto: Instagram - Instagram

Vacaciones Greeicy Rendón y Mike Bahía

Recientemente, la artista caleña cautivó con un carrusel de imágenes, donde mostró algunas imágenes de cómo disfrutó unas vacaciones en el mar junto a su familia. “Una tanda de buenos recuerdos pa empezar este año”, escribió. De igual manera, explicó, en una corta frase, la descripción de cada imagen.

1. Las fotos menos planeadas siempre son las que más me gustan.

2. La tía no conocía el mar y ha sido muy lindo verla disfrutarlo.

3. Meneger cumplió sus 15 años.

4. Fue la primera vez para la tía y también para Kai.

5. Uno de los elegidos para este viaje fue Paco porque en un viaje anterior al mar, descubrimos que ama el mar y desde ahí uno de sus apodos es “bocachico”.

6. Mi novio.

7. Descubriendo nuevas texturas.

8. Estar con él aquí.

9. La novia de Mike.

10. Parece paseo, pero se ha hecho de todo un poco.

En las fotos aparecen varios integrantes de su familia, y sus seguidores no dudaron en elogiar la felicidad que transmiten y la unidad que tienen.

Nuevo ‘look’ de Greeicy Rendón

Una de las cosas que más llamó la atención de sus seguidores, fue que en las fotos la intérprete de Los consejos apareció con una nueva apariencia física. Al parecer, la artista quiso darle un toque más fresco a su cabello, así que se realizó unas trenzas pegadas al cuero cabelludo que le dan hasta más debajo de su cintura, las cuales suelen ser muy comunes en las playas. Muchas mujeres que van al mar optan por realizárselas.

En redes sociales sus seguidores tuvieron opiniones divididas, a muchos les gustó, mientras que otros expresaron que no le lucía para nada ese nuevo look. Estos son algunos de los comentarios que le han dejado en la publicación que ya cuenta con casi 2 millones de likes. “Con ese pelo así quedó linda”, “¿por qué te hiciste eso en el cabello”, “con ese look pudo haber sido la protagonista de Avatar”, “esas trenzas muy lindas”, “bella como siempre”, “esas trenzas te quedan preciosas”, “ese look no”, “no le quedan bien esas trenzas”, “mejor su pelo natural”.