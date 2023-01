Romeo Santos reveló quién es su pareja y anunció que será papá

En los últimos días, el artista dominicano Romeo Santos ha estado causando sensación en redes sociales y medios de comunicación por su más reciente lanzamiento titulado Solo conmigo, que hace parte de su disco Fórmula Vol. 3.

El videoclip ha causado revuelo porque el cantante aparece en escenas muy íntimas con una mujer, aunque no se trata de cualquier modelo, sino de su propia pareja sentimental. Generalmente, el intérprete de Ella y yo ha solido ser muy reservado en mostrar detalles de su vida privada.

Una vez se conocieron las imágenes del video, las redes sociales explotaron. Miles de internautas dejaron sus comentarios al respecto. “Video más horrible muy obsceno, deben de censurarlo”, “cuando se llegan a estos extremos, es porque tal vez los discos ya no estan vendiendo como antes”, “se desató Romeo”, “ya caíste en esto si tú música es poesía y romanticismo no este tipo de videos por favor”, son algunas de las opiniones que dejaron en sus redes.

¿Quién es la esposa de Romeo Santos?

Pocas veces, el cantante se ha referido a su pareja sentimental y a sus hijos. Difícilmente ha sido captado por los paparazzis. Según algunos medios internacionales, Anthony Santos como es su nombre de pila, tiene tres hijos: Álex, quien nació en 2002; Valentino, quien nació en marzo del 2019, y Solano, un bebé que llegó el año pasado.

El ‘rey de la bachata’ no ha hablado sobre quién es su pareja ni cómo se llama. Tampoco, ha compartido imágenes familiares en sus redes sociales, razón por la que ha sido todo un misterio esa área de su vida. “Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian”, dijo en una oportunidad.

En su más reciente canción Solo conmigo, Romeo sorprendió al mostrar a la mujer que es su pareja en la vida real. Aunque se desconocen detalles sobre ella, como por ejemplo su nombre, sus fanáticos no pasaron desapercibidas las amorosas escenas que aparecen en el videoclip.

La mujer aparece con una barriguita de embarazo que indicaría que, al parecer, el artista se convertirá nuevamente en padre, así lo afirmó la revista People en español. Sus seguidores ya comenzaron a dejarle mensajes de felicitación: “Dios te bendiga siempre a ti y a tu familia”, “Muchas felicidades esperamos que sea niña”.

Romero estuvo casado con Samantha Medina. Después, se conoció que comenzó un romance con la artista argentina de ascendencia griega Vicky Xipolitakis y luego con Tanya Charry, una periodista a quien llevó a una de sus giras.