“He fallado”, Chyno Mirando no aguantó más y se retira de redes sociales

Hace solo unos días Chyno Miranda confesó en sus redes que estaba separado de su esposa Natasha Araus, quien además es la madre de su único hijo Lucca. La revelación la hizo luego de haber negado tal situación en varias oportunidades.

Luego se especuló que estaría viviendo un romance con la venezolana Daymar Mora, situación que generó comentarios en redes sociales por parte de algunos seguidores que lo consideraron prematuro. De alguna manera, él admitió dicho romance con un mensaje que posteriormente borró. Ahora y tras la ola de críticas el venezolano, exintegrante de Chyno y Nacho, ha decidido alejarse de redes sociales y se despidió con un post en el que confiesa el difícil momento que está pasando y agradece la compañía y el apoyo de sus seguidores.

“He tenido días mejores que otros y controlar la ansiedad, vulnerabilidad, fragilidad y lo que esto conlleva, se han convertido en un reto complejo afrontar, que solo quienes lo padecen pueden entenderme, porque hay momentos en los que la realidad se transforma y la mente nos hace jugadas que nos ayudan a caer”.

Chyno dejó al descubierto que siente lo ocurrido y los comentarios lo han afectado. “Desde el fondo de mi corazón quiero que ustedes que han estado desde el comienzo de mi carrera me sigan apoyando a pesar de las tergiversaciones que se han hecho sobre mis asuntos personales y de salud, así como de los momentos en los que sin medir mi actuar envié un mensaje equivocado”. En un párrafo siguiente prioriza su salud y su regreso a los escenarios. “Soy humano y como todos he fallado, por lo mismo, me estoy dando la oportunidad de trabajar fuertemente por volver a los escenarios como el artista que todos ustedes me conocen y lo más importante, renacer de la mano de Dios para seguir con mi proyecto de vida”.

También pidió respeto por su vida privada y anticipó que no dará más declaraciones y estará alejado de las redes.

Este es el mensaje completo.