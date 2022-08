‘La Voz Kids’: a Ángel se le olvidó seguir cantando cuando Kany García lo eligió

Cada noche, La Voz Kids conmueve a cientos de televidentes. Por su escenario, han pasado muchos niños no solo talentosos, con voces increíbles, sino también, muy tiernos y con inspiradoras historias de vida.

Te puede interesar: ‘La Voz Kids’: Alana y Samara, las gemelas que son un testimonio de vida

En el más reciente capítulo del reality, se presentó Ángel David, quien antes de lucirse en el escenario, contó algunos detalles de su vida. El niño expresó lo orgulloso que se siente del oficio de su papá, quien trabaja como payaso para poder sacar adelante a su familia.

Ángel David olvidó seguir cantando

Con el toque vallenato, el pequeño subió al diamante de La Voz y deslumbró a los entrenadores interpretando Sin medir distancias, el clásico tema de Diomedes Díaz. Ángel David logró que Kany García volteara su silla, luego de haberlo escuchado detenidamente un buen rato.

Vea también: Tarzán, del ‘Desafío The Box’, no se calló y respondió a quienes hablaron de él

Fue tanta la emoción del niño, que dejó de cantar porque se le olvidó que la canción no se había terminado. Afortunadamente, supo sobrellevar la situación y pudo retomar su interpretación. “Se te fue la letra, ¿qué pasó?”, le dijo Kany. El pequeño intérprete le contestó: “los nervios”.

La puertorriqueña le demostró todo su apoyo diciéndole que ella también ha enfrentado este tipo de situaciones, “Me identifico con lo que te pasó, eso no es nada, a mí también me ha pasado. Lo mejor es que retomaste y que Cepeda y Nacho no tienen que competir conmigo y eres totalmente mío”.

Al final, el niño le pidió a Andrés Cepeda que cantaran juntos el tema Besos usados. El momento fue tan emotivo, que sus familiares, quienes estaban en el backstage, no pudieron contener las lágrimas al ver a su hijo lograr sus sueños en el diamante de La Voz Kids.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí