James Rodríguez por fin conoció a su sobrino ¡Qué ternura!

Tras disputar el partido de la Selección Colombia contra Argentina, en el que el combinado cafetero terminó derrotado, el volante James Rodríguez se tomó unos días de descanso para compartir con su familia.

Te puede interesar: ¿Nace un nuevo amor? Rumores señalan que Karol G y James Rodríguez estarían juntos

Como lo anunció la influencer Juana Valentina, hermana del futbolista, su primogénito nació en el mes de diciembre, pero por diferentes motivos, el ex de Daniela Ospina no había podido ir a conocerlo. A través de sus redes sociales, la también empresaria ha compartido un par de publicaciones sobre su experiencia como mamá primeriza, aunque hasta ahora no ha revelado la cara del bebé a quien llamó Isaac.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Esta es la imagen de James Rodríguez conociendo a su sobrino Isaac

En las últimas horas, James protagonizó un tierno y especial momento familiar. Fue Juana Valentina la encargada de compartir a través de sus historias de Instagram cuando el futbolista ve por primera vez al pequeño, su primer sobrino. “Isaías por fin conoció a su tío. Tiene al mejor. Te amamos”, escribió junto a una fotografía donde se observa al jugador muy sonriente con el niño en sus brazos.

La imagen que fue replicada por varias cuentas que siguen la vida de los famosos, despertó la ternura de muchos internautas que inmediatamente comenzaron a elogiar la postal.

En diciembre del año pasado nació Isaac, hijo de Juana Valentina, hermana de James Rodríguez. Foto: Instagram

Juana Valentina fue varias veces cuestionada en sus redes sociales porque su hermano James Rodríguez aún no conocía al bebé. Sin embargo, ella respondía que lo haría en cualquier momento y que lo compartiría con sus fanáticos tal como lo había prometido.

¿Quién es la pareja de Juana Valentina, hermana de James Rodríguez?

Juana Valentina es la novia de Víctor Forero, con quien mantiene una relación desde hace más de 6 años. Lo que se conoce hasta el momento, es que el padre de Isaac es un empresario de bares y restaurantes.

Te puede interesar: VIDEO: ¿Se pasó? Así fue la burla de Daniela Ospina a James Rodríguez