Jennifer López confesó por qué borró sus fotos de Instagram ¿es por Ben Affleck?

A cuatro meses de haberse dado su primer ‘acepto’ en Las Vegas, Jennifer López y Ben Affleck continúan acaparando los titulares de la prensa internacional por los rumores de una posible crisis matrimonial, situación que preocupaba a los millones de fans que ´Benifer´ tiene en el mundo. Para tranquilidad de muchos, JLo rompió su silencio, y con recientes muestras de amor, acabó con los comentarios sobre su unión, además, dio detalles de su vida de casada.

La Diva del Bronx’ dejó pensando a más de uno hace una semana, cuando millones de fanáticos notaron que su cuenta de Instagram aparecía sin una sola publicación y carente de foto de perfil. El extraño comportamiento generó muchas hipótesis entre los usuarios de internet, la mayoría de ellas sobre una crisis matrimonial con el actor de Hollywood, mientras otros seguidores hablaban de una estrategia para cambiar su nombre y comenzar a usar su apellido de casada públicamente.

Jennifer López lanza su nuevo disco ‘This Is Me... Now’, inspirado en Ben Affleck

La verdad era otra, y fue la misma artista, de 53 años, quien lo aclaró durante su más reciente entrevista con Zane Lowe para Apple Music 1. Su ausencia en redes sociales no sería más que una estrategia de marketing para promocionar su nuevo lanzamiento musical.

“Hace 20 años me enamoré del amor de mi vida y estaba trabajando en un álbum que se llamaba “This Is Me…Then” y se trataba de capturar ese momento de la vida; cuando estoy enamorada es cuando estoy inspirada y estaba muy inspirada en aquel momento y no he hecho otro álbum así desde entonces. Yo estaba tan dolida por tantos años y mi manera de sobrevivir fue trabajando más y escondiendo esa parte de mí. Pero ahora 20 años después tiene un final feliz, es tiempo de que haga otro recuerdo, quiero atrapar este momento de mi vida porque es mucho mejor que la primera vez”, contó para hablar de su nuevo trabajo, This Is Me…Now, que lanzará el próximo viernes 2 de diciembre, y que está inspirado en su nueva faceta romántica.

Ben Affleck escribió frase en anillo de Jennifer López

En la misma entrevista, JLo contó que su esposo grabó una frase en el anillo, coronado por un diamante verde, con el que se comprometieron. “Not. Going. Anywhere. (No voy a ir a ningún lado)”, una declaración que significa mucho para su relación, pues sería una ‘firma’ que el actor usó desde que se reencontraron, veinte años después. “Porque así es como [Ben] firmaba sus correos electrónicos cuando comenzamos a hablar de nuevo. [Escribía] como: ‘No te preocupes, no voy a ir a ningún lado’”, reveló.