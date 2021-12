Jennifer López y Ben Affleck de pelea. Jennifer Garner sería la causa

Garner y Affleck estuvieron casados diez años Foto: Getty Images

Una verdadera tormenta se ha desatado en torno al actor Ben Affleck tras sus últimas declaraciones en la entrevista concedida este martes a Howard Stern. El actor prácticamente responsabilizó al matrimonio que tuvo con la también actriz Jennifer Garner, de su alcoholismo. En las desafortunadas declaraciones dijo que si no se hubieran separado en 2015 “probablemente todavía estaría bebiendo”. En lo narrado por el protagonista de Batman se concluyó que lo que vivió junto a quien fue su esposa madre de sus tres hijos, Seraphine, Violet y Samuel, durante una década, fue una pesadilla en la que se sentía atrapado.

“Es parte de la razón por la que comencé a beber”, le dijo Affleck al entrevistador. “Porque estaba atrapado”, palabras que contradice por completo lo dicho hace varios años en otra entrevista, donde lamentó haber roto con Garner y dijo que era algo de lo que se arrepentiría siempre.

“Tuvimos un matrimonio que no funcionó, esto pasa, con alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debería estar casado”, narró Affleck que explicó que se dieron nuevas oportunidades con Garner por los niños. “Al final, lo intentamos. Lo intentamos, lo intentamos porque teníamos hijos”.

“Yo estaba como ‘No puedo irme’ por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’”, afirmó Affleck. “Lo que hice fue beberme una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”.

Después de la entrevista las reacciones no se hicieron esperar, según Page Six, la primera molesta e incómoda sería Jennifer López, actual novia de Ben, pues no quiere verse envuelta en ese problema, pero que inevitablemente se está viendo salpicada.

JLo también habría calificado las declaraciones de desafortunadas justo ahora que ha tenido un acercamiento con Garner y juntos han tratado de que la relación se mantenga en los mejores términos. “Es imprudente y arrogante de su parte”, habrían sido las palabras de López.

De otro lado, los cibernautas han visto cómo Affleck pasó de ser un exmarido amable y caballeroso a uno desagradecido y de mala memoria. Y le han recordado al actor que fue Garner, quien lo apoyó en tiempos difíciles e incluso lo llevó a rehabilitación un año después de la ruptura. También le han reprochado olvidar que él le fue infiel a su entonces esposa con la niñera de los niños. Garner, por su parte no se ha pronunciado, pero se especula que está muy molesta. Habrá que ver si las declaraciones de Affleck afecten los planes de pasar Navidad con su novia, su ex y los hijos de él y los de JLo.

Ben también habló de su relación con López y reiteró que hace 18 años cuando rompió con ella tuvo mucho que ver el asedio de la prensa. Refirió que ahora que volvieron no fue tan sencillo decidirlo porque estaban los hijos de él y los de López involucrados. Le contó a Stern que estaba preocupado por el impacto que el noviazgo de dos celebridades tendría en ellos.

Respondiendo la pregunta de Stern sobre la atención que atrae Lopez y si hubo una “vacilación de tu parte, porque ahora eres papá”, él dijo: “Claro que me pasó por la cabeza. Mi responsabilidad con mis hijos es la más alta responsabilidad. No quiero hacer nada que sea doloroso o destructivo para ellos sí puedo evitarlo.”