Jessica Cediel contestó a críticas por sus ojos azules: “viejas feas y envidiosas”

Aunque Jessica Cediel ha sido considerada una de las mujeres más hermosas de la farándula colombiana, también ha sido fuertemente criticada en redes sociales por cientos de cibernautas que, afirman, en algunas oportunidades “abusa” de los filtros para, supuestamente, verse más bonita.

La presentadora Jessica Cediel, anfitriona de ‘La Descarga, el templo de la música’. Foto: Instagram Jessica Cediel - Instagram Jessica Cediel

Además del cariño de los televidentes, la modelo bogotana cuenta con 9,8 millones de seguidores en Instagram con los que diariamente interactúa y quienes están al pendiente de lo que ocurre con su vida.

¿Qué pasó con Jessica Cediel?

En los últimos días, la presentadora de La Descarga, el templo de la música, se realizó un cambio de apariencia, pero esta vez no tuvo que ver con su color de pelo, sino con sus ojos.

En su perfil, posteó un video presumiendo su belleza, sensualidad y el nuevo color de sus ojos. Sin embargo, aunque hubo muchos fanáticos que la elogiaron, otros le dejaron muchas críticas. “Eres una mujer realmente hermosa, pero en serio tienes un trauma... Piénsalo”, “¿no sabe hacer nada más, cierto?”, “le falta madurar”, “tus ojos naturales se ven más bellos”, “eres hermosa pero a veces exageras mucho estirando la boca y no se te ve muy agradable”, “eso de abusar de los filtros, nada que ver”, son algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación que ya cuenta con más de 55 mil likes.

Jessica Cediel respondió a críticas

Al ver tantos malos comentarios, la modelo decidió aparecer en sus historias de Instagram para responderle, de manera directa, a los que no están de acuerdo con lo que postea. “Los ‘haters’, que no pueden faltar. Obviamente, las viejas feas, sin vida y envidiosas están diciendo que esto (señala su cara), miren que no se deforma nada. No es un filtro, es mi carita, ¿qué culpa tengo?”, inició diciendo.

Enseguida, optó por mostrar también que su pelo es natural y que, contrario a lo que muchos dicen, no tiene extensiones ni peluca. “En mis redes les monto lo que me nace, de corazón. Si quiero montar un video bailando, con maquillaje o sin maquillaje, una prédica, trabajando, de viaje, eso soy yo y es lo que entiende mi comunidad linda y hermosa. Somos 9 millones ‘y pico’, porque la gente se identifica con mi naturalidad”, aseguró.

Cediel se mostró un poco alterada por tener que aguantar siempre tantas críticas. “Amor, ¿qué le decimos a las viejas envidiosas? Las viejas, no los ‘manes’… Que se ocupen de algo, en lugar de estar hablando y opinando… La pu** envidia, la cochina envidia. No sean tan envidiosas. Que se compren unos lentes de contacto y luzcan lindas, también”, concluyó.