Jessica Cediel se defendió de las críticas por cantar: “a mí me gusta”

Jessica Cediel y Carlos Calero son los presentadores de La Descarga, el templo de la música, que se estrenó el pasado miércoles 2 de noviembre en reemplazo de La Voz Senior. A diferencia de los demás realities musicales, además de cantar, los participantes deberán convivir en una casa.

El concurso cuenta con cuatro íconos de la música que se desempeñan como mentores. Ellos son, Marbelle, Maía, Gusi y Santiago Cruz. De igual manera, Calero, aunque es presentador, también se ha destacado por su voz.

Jessica Cediel sorprendió cantando

Para sorpresa de los fanáticos de Jessica Cediel, la presentadora publicó un video, incursionando en el mundo de la música. En su cuenta de Instagram se muestra interpretando Tu cárcel de Marco Antonio Solís. “Qué bonito empezar de la mano con gente tan talentosa en la industria musical! Nos fuimos … esto apenas comienza”. Aunque muchos la felicitaron, hubo otros internautas que la llenaron de críticas.

Así respondió Jessica Cediel a quienes la critican por su debut en la música

Entre los comentarios que le dejaron en su publicación, se lee: “para ser cantante lo haces muy bien como presentadora”, “ni natural ni con trucos”, “no me gusta”, “te prefiero como presentadora”, “quiero llorar”, “Jessi tú eres preciosa y muy buena presentadora, como cantante te hace falta mucha preparación”, “No Jessi, por ahí no es”, “la verdad no es lo tuyo”.

La presentadora era consciente de las críticas que recibiría, así que, de una manera muy decente, decidió contestarle a todos los que no confían en el talento que puede desarrollar como cantante. “A mí me gusta. Además para haber ensayado esto sin tener clases de canto y hacerlo así al natural a mí me gustó mucho. Tenme fe que yo me la tengo”, “eso está bien bebé. Para los gustos se hicieron los colores”, “espera que siga estudiando y verás. Por lo menos les canto al natural y sin trucos”, dijo.

Sumado a eso, hace unos días también había enviado un contundente mensaje a todos sus detractores. “Cuando uno sabe quién es, cuando uno está claro quién es con Dios con su familia, con la gente cercana, pues no tienen que darle gusto al ‘hater’ que simplemente ve en ti reflejado el sueño que él no pudo lograr. Por eso vienen a las redes sociales a despotricar de los demás con la excusa de que ‘es mi opinión y yo puedo pensar lo que quiera, bla, bla, bla... claro que lo puedes pensar, todos tenemos una opinión y respetable, pero también tienen que tener respeto por el otro”.

Así era Jessica Cediel cuando joven

La presentadora de La Descarga, el templo de la descarga sorprendió a sus fanáticos al publicar una imagen de cómo se veía cuando era una niña. En la fotografía, luce completamente diferente a como se ve ahora. “Cómo ha cambiado Jessica para bien”, “tan linda”, “no parece que fuera ella”, “qué tierna”, “hermosa”, comentaron algunos usuarios.