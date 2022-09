Jessica Cediel mostró que no exigirá dinero a cirujano que le inyectó biopolímeros

A finales de agosto, la presentadora Jessica Cediel confirmó, por medio de redes sociales, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenó al médico Martín Carrillo por haberle inyectado biopolímeros en los glúteos a la presentadora.

Además de atravesar actualmente la recuperación de otra cirugía para extraer la dañina sustancia, la bogotana de 40 años sigue celebrando su triunfo ante la justicia y se pronunció en sus redes sociales, donde tiene 9.5 millones de seguidores. “Esta ha sido mi decisión. A pesar de todo el desgaste emocional, físico, psicológico y económico que he tenido que vivir con esta situación y de los múltiples perjuicios que me ocasionó con su conducta, no iniciaré un incidente de reparación integral en contra del único responsable de este hecho: Martín Horacio Carrillo Gómez. Con la decisión de la Sala de Casación Penal se hizo justicia y se llegó a la verdad y su inocencia fue plenamente desvirtuada. Para mí el haber llegado a la verdad es lo más importante de este proceso”, confesó.

Jessica Cediel comprobó que no exigirá reparación integral

Su anuncio no quedó ahí, y ante muchos comentarios escépticos que recibió en sus redes sociales, la presentadora recordada por su trabajo en La vuelta al mundo en 80 risas y Muy Buenos Días, mostró un documento que comprueba su decisión.

“Aquí les comparto este documento que yo les había comentado el fin de semana, así queda mi corazón en paz, finalmente una vez más insisto que se hizo justicia. Pobre de aquellos que viven ahogados en sus palabras llenas de odio y de rencor, que le rindan cuentas a Dios, yo ya se las rendí y eso me da paz. Cerrado este capítulo”, finalizó la presentadora, agradeciendo a sus seguidores por el amor y el apoyo.