Jessica Cediel vuelve a ser tendencia. La modelo y presentadora bogotana, es recordada por su trabajo en el matutino Muy Buenos Días, donde estuvo durante cuatro años. Desde ahí su carrera fue en ascenso. Se ha destacado como conductora en cadenas internacionales como Telemundo y Univisión.

Te puede interesar: Sarah Ferguson recordó cómo era la Reina Isabel II como suegra

De la vida sentimental de Jessica también se ha hablado mucho. Recientemente, y a raíz del apoyo que le ha brindado Pipe Bueno luego de su triunfo en el proceso que adelantaba contra el médico Martín Carrillo, quien le inyectó biopolímeros en sus glúteos, sus seguidores se encargaron de recordar la relación que sostuvo con el cantante, que duró más de cinco años y que acabó en el 2014. Aunque ahora son amigos, e incluso, en varias ocasiones, se han visto juntos, acompañados de la actual pareja del cantante, Luisa Fernanda W , la presentadora contó, hace unos días, lo mucho que sufrió, hace 8 años, cuando se separó del caleño.

Jessica Cediel contó por qué terminó con Pipe Bueno: “La tusa fue brava”

La confesión la hizo en una entrevista con Andrés Wilches en el programa AutoStarTV, donde reveló que fue la distancia la que provocó que ambos finalizaran su relación. “La distancia nos mató y las agendas laborales tampoco ayudaron porque él vivía muy ocupado y yo también vivía muy ocupada afuera. Él salía de rumba todos los fines de semana y yo ahí, guardada como una pendeja. Y a mí todos me caían: actores, productores y directores, y yo les decía que tenía novio”.

Vea también: Karol G reacciona a comentarios de fotos con Anuel: “Siempre estuvieron”

La decisión no fue fácil para ninguno de los dos, a ella la tusa no le duró mucho, pero le pareció eterna. “La tusa fue muy brava, pero afortunadamente duró poco. Sufrí mucho, lloré bastante y no dormía, mientras la gente inventaba que yo estaba con otro”. Como ya lo ha dicho en varias ocasiones, por el momento no está en busca de una pareja sentimental y el tiempo la ha vuelto más exigente. La presentadora espera que su próxima pareja sea el padre de sus hijos.