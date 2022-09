Jessica Cediel y Natasha Klauss se enfrentaron en Twitter. Esto se dijeron

La semana pasada, la modelo y presentadora Jessica Cediel celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia al sentenciar al médico Martín Carrillo por haberle inyectado biopolímeros en sus glúteos y no ácido hialurónico, como ella le había pedido hace más de 10 años.

Te puede interesar: Jessica Cediel reveló el último mensaje con cirujano que le inyectó biopolímeros

Dentro de penalización que debe pagar el cirujano, quedará suspendido durante seis meses para dejar de ejercer su profesión. En medio de las lágrimas, Cediel afirmó estar muy contenta porque se había hecho justicia y, aunque el daño ya estaba hecho, por fin podía estar tranquila, pues su victimario por fin pagaría por lo que hizo.

Ve también: Jessica Cediel compartió duras imágenes de su proceso con los biopolímeros

¿Por qué Natasha Klauss criticó a Jessica Cediel?

Todo comenzó después que la modelo bogotana publicara un video donde aparecía llorando y agradeciéndole a sus seguidores por apoyarla durante todo el difícil proceso que ha vivido durante los últimos 10 años. El clip fue reposteado en nuestra cuenta de Instagram y allí, varios internautas dejaron sus opiniones al respecto.

Una de las personas que comentó fue Natasha Klauss, recordada por haber interpretado a Sarita Elizondo en Pasión de Gavilanes. La actriz calificó como un drama, lo sucedido con Cediel. “Me duele el estómago cada vez que veo algo que sé que es ganas de dañar a alguien. Me conmueve mucho ver cómo estamos ciegos ante el juego del ego (en muchos casos inconsciente) donde se apoya por siempre a quien nos ‘conmueve’ desde la ‘víctima’ De esto se ha tratado este drama la víctima y victimario. Me pregunto, ¿cuándo nos haremos responsables de nuestros actos? Más aún cuando ya el ‘victimario’, según este drama, ha cumplido al 100 su papel y hasta ha ‘pagado’ por su acto. He conocido mujeres violentadas y violadas, mujeres con procesos duros de reivindicación de derechos justicia y perdón, víctimas directas del conflicto armado y jamás había visto un proceso así… ensañado a seguir y seguir dañando… Fin del comunicado”, fueron las palabras que dejó la actriz y que generaron una gran polémica este fin de semana.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Natasha Klauss criticó a Jessica Cediel afirmando que ella tiene responsabilidad en lo que pasó con sus biopolímeros. La presentadora no se quedó callada y le respondió. Foto: Instagram - Instagram

¿Qué le respondió Jessica Cediel a Natasha Klauss?

Luego de que la actriz dejara ese comentario, cientos de usuarios la apoyaron en sus palabras, aunque hubo otros que defendieron a la modelo bogotana de 40 años.

Al volverse tendencia, Jessica le respondió, evidentemente molesta, por medio de sus redes sociales con un contundente mensaje. “Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta… Qué más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella. Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena”, escribió en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: La primera mujer con la que Piqué habría engañado a Shakira ¡No es Clara Chía!

Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta… Que más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella. ❤️‍🩹 Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena🙏🏻 — Jessica Cediel (@jessicacediel) September 3, 2022

Varios usuarios no dudaron en comentar y dar su punto de vista al respecto. “Increíble leer a tantas mujeres llenas de odio”, “La vanidad de colocarse cola lleva a esas irresponsabilidades”, “¿irresponsabilidad ajena? Eso fue IRRESPOSABILIDAD PROPIA”, “qué tristeza ver cómo juzgan sin estar en los zapatos de las personas”, “lo más triste es que son las mujeres las que más te atacan, no existe solidaridad de género”.