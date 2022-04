Jorge Rausch describe a Isabella Santiago como dictadora en ‘Masterchef Celebrity’

Una vez más el reality culinario del canal RCN sigue dando mucho de qué hablar. Desde los primeros capítulos se ha venido conociendo la personalidad de cada uno de los concursantes y, así mismo, ya se destacan algunos no solo por su destreza en la cocina, sino por las polémicas que han protagonizado.

Por ejemplo, la actriz venezolana Isabella Santiago ha sido bastante criticada por su actitud con algunos de sus compañeros. De hecho, con Ramiro Meneses y Pamela Ospina tuvieron unos ‘roces’ por su fuerte carácter. Eso ha hecho que los televidentes e internautas tengan opiniones divididas sobre ella. Algunos defienden su actitud, mientras que a otros les incomoda. Sin embargo, eso parece no importante a la protagonista de Lala’s Spa.

Comentario de Jorge Rausch sobre Isabella Santiago

Esta semana, Isabella fue criticada por el chef Jorge Rausch en medio de un reto por equipos en el que ella trabajaba de la mano con Estiwar y Corozo. Los famosos debían preparar comida típica de otros países dirigida a once comensales diferentes a los chefs.

Aunque Corozo era el capitán del equipo, decidió darle el mando a Isabella Santiago. Sin más ni menos, la actriz se tomó muy enserio su papel y les dijo: “si me quieren como capitana, pues yo hago mi trabajo”. No obstante, el chef Jorge Rausch afirmó que esa no era la manera indicada de orientar al equipo. Como es costumbre, los jurados visitan las estaciones de los participantes para asesorarlos en sus preparaciones. Cuando Rausch llegó a la del equipo verde conformado por los tres famosos mencionados anteriormente, se dio cuenta que Corozo no había sofrito una cebolla, cosa que preocupó inmediatamente al chef. “¿Y eso por qué no está en la olla? Isabella puede ser dictadora, pero yo soy chef”, dijo.

Enseguida, sin que el jurado la escuchara, Isabella le dijo a su compañero que no la cocinara todavía. “Esto no es un tema de confianza, es un tema de que estoy viendo que la técnica está mal. Si usted lo quiere dejar así, yo no voy a alegar. Que el capitán lo apruebe”, puntualizó Rausch. A la hora de calificar, el equipo quedó en riesgo y se fue para reto de eliminación en el que Corozo terminó eliminado anoche.