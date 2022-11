¿Juan Duque reaccionó a reaparición de Lina Tejeiro en redes? Esto dijo

Los fanáticos de Lina Tejeiro se alegraron por la actriz cuando hizo público su relación con el cantante e influencer paisa Juan Duque. Desde sus primeras citas, la pareja se mostró en redes sociales y, sin dar mayor detalle, se llevaron la atención de muchos internautas. Fue solo hasta el 8 de septiembre de este año que la artista y el músico oficializaron su noviazgo mientras ella se encontraba hospitalizada y recibió una visita sorpresa del reguetonero.

Pero, con el tiempo, su distanciamiento en redes fue cada vez más notorio, y sus seguidores empezaron a especular sobre una crisis en la relación. A Juan, sus fanáticos le preguntaron en repetidas ocasiones sobre el tema, y él negaba que su relación hubiera acabado, por el contrario, aseguraba que Lina se encontraba en otro país, trabajando, pero que mantenían la comunicación. Sin embargo, días después, fue él quien confirmó que su amor había terminado.

¿Lina Tejeiro envió mensaje a su ex Juan Duque?

“No es fácil, la vuelta está muy densa, a veces tengo hasta miedo de hablar porque no conozco los alcances de la gente que está haciendo esto, les cuento todo y ustedes saben todo de primera mano, vamos a estar bien, solamente aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue una decisión de ella que yo respeté y está bien”, expresó el cantante urbano por medio de un video publicado en sus redes sociales.

Desde ese momento, el silencio de Lina se volvió más recurrente. Semanas después, la actriz regresó contando sobre sus nuevos proyectos en la pantalla. La llanera, de 31 años, será una de las nuevas integrantes de la nueva temporada de La vuelta al mundo en 80 risas, programa de Caracol Televisión. De vuelta a las redes sociales, la artista llamó la atención de sus 1.4 millones de seguidores en Twitter con la curiosa historia que narró.

Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo use y me dejo las pestañas lindas.

Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor.

Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo bote. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) November 10, 2022

“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, escribió Tejeiro sin nombrar a nadie en particular. Inmediatamente, los internautas comenzaron a especular que se trataría de una indirecta para su ex, Juan Duque. Y cuando muchos pensaron que no pasaría nada más, horas después, el cantante decidió cambiar su nombre en la misma red social y se puso “Rimel Albeiro”.