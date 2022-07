Video: ¿Juan Duque, nuevo amor de Lina Tejeiro, le tiró ‘pulla’ a Andy Rivera?

A Lina Tejeiro se le ve cada día más feliz con Juan Duque , su nuevo amor, con quien ya ha compartido más de una foto y videos en redes sociales.

De acuerdo con sus publicaciones en Twitter, Lina Tejeiro apenas estaría viviendo las primeras citas con el paisa, pero ambos se han mostrado bastante comprometidos con relación llena de detalles y alegría.

Aunque Lina Tejeiro vive en Bogotá, y Juan Duque en Medellín, ambos han tratado de verse en eventos o viajar hasta la ciudad del otro para disfrutar al máximo sus encuentros, y al parecer, todo va funcionando a las mil maravillas.

Cuando, hace algunas semanas, ambos publicaron su primera imagen juntos, se volvieron tendencia. Antes se rumoraba la posibilidad de una relación, evidenciada por sus coqueteos en las redes sociales. Para muchos seguidores fue inevitable no volver a mencionar a Andy Rivera , ex novio de Lina, con quien la artista vivió una larga relación. El cantante y la actriz intentaron recuperar su romance hace unos meses, pero al final, el regreso no resultó como esperaban.

¿Juan Duque, nuevo amor de Lina Tejeiro, criticó su relación con Andy Rivera?

Juan Duque, quien ahora se estrenó como cantante, pero que es más conocido por crear contenido de humor en redes sociales, volvió a ser tendencia por hablar de una relación ajena.

En Latiners , la página que tiene con su primo Cristian Duque , otro influencer, comparten videos de humor a casi 300 mil seguidores. Los paisas hablan de situaciones ajenas o se inventan historias para entretener a sus fanáticos.

“Acabé de romper una relación de cuatro años” dice Juan Duque en el video que ahora es tendencia, y mientras su colega trata de consolarlo porque está aburrido, el nuevo amor de Lina Tejeiro le responde, “Ah no, no era la mía” refiriéndose a que el romance que “rompió” no era el suyo.

Aunque muchos aseguran que el contenido es solo para entretener a sus seguidores, muchos aprovecharon para comentarle que tal vez la situación que lo inspiró no era tan ajena a sus vivencias.

“Una de 9 años (se ven hermosos)” dicen para referirse, justamente, al tiempo que duró Lina Tejeiro con Andy Rivera. “Al que le gusta ver arder el mundo, pero de lejitos” “Menos mal ome, siquiera” son algunas de las reacciones al video, que ya completa casi 30 mil ´me gusta´.