¿Andy Rivera lanzó indirecta a Lina Tejeiro por su romance con Juan Duque?

El nuevo amor de Lina Tejeiro ha sido todo un acontecimiento en el mundo de la farándula colombiana, pues desde que terminó con Andy Rivera, la actriz no había vuelto a involucrarse públicamente con nadie más, salvo el tiempo en que estuvo con Norman Capuozzo. Según confesó la artista, esa relación fue un error, pues en ese momento todavía estaba muy enamorada del cantante de música urbana.

Mientras Lina Tejeiro presumía su nuevo amor en Medellín, Andy Rivera lanzaba en sus redes sociales algunas ‘pullas’. ¿Despechado? Foto: Revista Vea

Andy y Lina se convirtieron en una de las parejas más comentadas de la farándula nacional. Sus seguidores tenían la esperanza de volver a verlos juntos y, aunque lo intentaron, finalmente decidieron tomar caminos separados, y en marzo de este año terminaron nuevamente. Así lo dio a conocer ella misma a través de una entrevista que le hizo su mánager Claudia Serrato.

¿Indirecta para Lina? Andy Rivera envió contundente mensaje

Hace unos días, Lina Tejeiro se mostró muy cariñosa con el cantante Juan Duque, quien sería su nuevo novio. Poco a poco, la actriz ha venido mostrando su felicidad en redes sociales. Al parecer, y a juzgar por las fotos y los mensajes que ellos mismos han cruzado en Twitter, están muy enamorados.

Por su parte, el que se ha visto, aparentemente “despechado”, según los internautas, ha sido Andy Rivera. En su cuenta de Twitter lanzó una “pulla” sobre decepciones amorosas, que muchos relacionaron, iba para Lina Tejeiro. “Nadie es perfecto y nada es para siempre”, escribió el cantante.

Nadie es perfecto y nada es para siempre… — Andy Rivera (@AndyRivera_) July 10, 2022

Los internautas comentaron inmediatamente la publicación: “Déjela ser feliz, usted no la supo valorar. No la hizo feliz”, “Andy es el ex que no quiere nada con la vieja pero cuando ella tiene alguien, aparece por arte de magia a desestabilizar con tuits y videos”, “el hecho de llevar mucho con alguien no asegura que sea para siempre”, son algunos de los mensajes.

En otras publicaciones que ha realizado el artista dice también: “Me perdí a mi mismo por tratar de no perder a alguien más”, “todavía no se qué duele más, saber que te me vas o que ya alguien más”, “sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti”. Según sus fanáticos, todos esos mensajes van dirigidos a Lina Tejeiro.