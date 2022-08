Hace unos días, la artista antioqueña Karol G sorprendió a sus fanáticos al anunciar que su icónico pelo azul turquesa había terminado su ciclo, luego de más de dos años de lucirlo con mucho orgullo.

Te puede interesar: Nuevo look Karol G: la ‘Bichota’ mostró su nuevo color de pelo ¿Cómo quedó?

Finalmente, después de unas horas de expectativa, ayer en la tarde la antioqueña mostró su nuevo look. Del azul pasó a un tono rojo que enamoró a sus seguidores que no dudaron en elogiarla. No obstante, hubo algunos internautas que la criticaron por, supuestamente, copiarse de Yailin, la esposa de Anuel.

Vea también: Anuel le habría enviado nuevamente fuerte indirecta a Karol G

Karol G es criticada por su nuevo color de pelo: “se lo copió a Yailin”, aseguran

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de Provenza le mostró a sus fanáticos su drástico cambio de apariencia. “Dos semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poder mostrarles”, escribió en la descripción del video, donde mostró su nuevo color rojo.

El clip ya tiene más de 20 millones de reproducciones y miles de comentarios que, en su mayoría, fueron positivos. Sin embargo, algunos le salieron al paso y la criticaron, comparándola con la cantante Rosalía y la influencer ‘Yailin, la más viral’, quienes también tuvieron ese tono.

Te puede interesar: Yailin, ‘La más viral’, fue elegida como una de las mujeres más bellas

Algunos de los mensajes que han dejado los internautas en redes sociales son: “la nueva Yailin”, “¿no podrá superar a Yailin?”, “se lo copió a Yailin”, “quiere parecerse a Yailin”, “Yailin ya tuvo ese color”.

La ‘Bichota’ se despidió de su tradicional pelo azul turquesa y ahora luce un tono rojo, pero fue comparada con ‘Yailin, la más viral’, esposa de su ex, Anuel AA. Foto: Instagram - Instagram

Recordemos que, desde que Anuel y Karol G terminaron su relación, y, posteriormente el boricua conociera a su ahora esposa ‘Yailin, la más viral’, en redes sociales se ha hablado mucho al respecto. Algunos usuarios han afirmado que el cantante de música urbana no ha olvidado a la colombiana. De hecho, los dos artistas han escrito mensajes en sus redes que, aparentemente, irían dirigidos a manera de indirectas entre ellos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí