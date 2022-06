Karol G y Anahí: así fue su encuentro antes del concierto en México

Este fin de semana fue toda una sensación el concierto que Karol G realizó en la Arena Ciudad de México. Millones de fanáticos disfrutaron y cantaron a grito herido sus más grandes éxitos.

Sin embargo, la colombiana los sorprendió con una invitada muy especial. En medio de su show, la ex de Anuel AA, quien se casó el pasado viernes con ‘Yailin, la más viral’, presentó a una de sus artistas favoritas. La emoción corría por su cuerpo, de hecho, se le quebrantó la voz cuando se refirió a ella.

Te puede interesar: VIDEO: Karol G brilló en México junto a Anahí, ex RBD ¡Histórico!

Anahí, ex RBD, regresó a los escenarios en concierto de Karol G

Karol G invitó al escenario a Anahí, recordada por su participación como actriz de Rebelde cantante de RBD. La mexicana llevaba 11 años alejada de los escenarios, por lo que la emoción de verla allí no fue solo para los espectadores que se encontraban en el Arena Ciudad de México, sino incluso para ella misma, quien no podía creer el recibimiento del público.

Ambas artistas cantaron Sálvame, uno de los más grandes éxitos de RBD. Fue tanta la emoción, que incluso hubo lágrimas. El momento se hizo viral en redes sociales, y fue comentado por millones de fanáticos de Karol G y Anahí.

Así fue el encuentro entre Karol G y Anahí antes de subir al escenario

Aunque el momento cuando Anahí sube al escenario fue uno de los más emocionantes de la noche, sin duda, cuando se encontró con Karol G en camerino, minutos antes, también cautivó a los fanáticos.

A través de redes sociales, la mexicana Anahí compartió un video de cómo vivieron ese momento tan especial. Allí se observa cuando las dos artistas se funden en un abrazo de la emoción al verse. También, se muestran imágenes de los ensayos que hicieron, previos a la presentación ante miles de fanáticos.

En Twitter, Karol G escribió: “TE AMO @Anahi Te amo de la forma más pura, más real y genuina. Hoy cumpliste mi sueño y el de toda una generación… Ese escenario esta noche fue completamente tuyo y mi corazón también. GRACIAS”.

Por supuesto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. “Mi dos iconos musicales, por a las únicas que las he escuchado por horas, días y años, deberían ser mejores amigas por siempre jajaja esto queda para la historia”, “gracias por esto. Una generación llena de sueños”, “la rompieron”, “las amamos”.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 53,7 millones de seguidores, Karol G escribió: “Sí… todavía estoy llorando… no había posteado este video porque lo quise ver las veces necesarias para entender que, aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también. Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad🌅 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste porque tenías otros ideales y aceptaste la mía 😭😭😭 LA MÍA. Me aceptaste a mí y me sentí tan Grande y tan especial. TE AMOOOO ❤️‍🔥 Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lágrimas y tantas emociones, solo confirmó que, aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS 🔥🔥🔥 Mi reina @anahi que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré y qué tal vez cada que recuerde una lagrimita vuelva a aparecer 🌟🌟🌟 TENERTE AHÍ NO ME HIZO FELIZ SOLO A MI; TENERTE AHÍ NOS HIZO FELICES A MILLONES HOY ♾❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 tú y yo para siempre”.

Por supuesto, Anahí no se quedó atrás y le respondió con emotivas palabras. “Me va a explotar el corazón. No puedo expresar con palabras lo que me regalaste 🙏 el momento que llevaré en el alma por siempre. Eres tan grande y tan única que me diste el honor de compartir tu escenario, tu público. Todo tu equipo son tan amorosos me hicieron sentir tan especial… Tu energía poderosa que llena el mundo de luz. Por eso estas en ese lugar, porque almas como la tuya merecen el mundo entero. Gracias infinitas. Esto nunca lo voy a olvidar. 🙏❤️🙌🏻🥹 TU Y YO PARA SIEMPRE”.