VIDEO: Karol G brilló en México junto a Anahí, ex RBD ¡Histórico!

En la noche del pasado sábado, Karol G se presentó en la Arena Ciudad de México. Millones de fanáticos se reunieron a disfrutar los exitosos temas de la colombiana como Tusa, Provenza, entre otros. Con lo que no contaban ellos, era que Karol G les sorprendería con una gran invitada.

“Es un momento muy emotivo, yo soy súper fan de ella (Anahí), me siento muy feliz por dos motivos, primero porque llevaba 11 años alejada del escenario y no sabía si regresar porque desconocía si la gente la iba a responder a su salida. Le dije que ese momento iba a ser tan épico que nunca se iba a olvidar. Te extrañamos horrible en los escenarios”, dijo Karol G entre lágrimas en el momento de presentar a la mexicana.

Anahí, ex RBD, volvió a los escenarios después de 11 años, gracias a Karol G

La presentación de Karol G marcó el regreso a los escenarios fe Anahí, recordada por su participación en la exitosa serie mecocana Rebelde. Antes de presentársela a sus fans, La ‘Bichota’ la describió como una de sus artistas favoritas de su infancia.

Al subir al escenario, las personas que se encontraban allí no pudieron ocultar su emoción. Juntas cantaron Sálvame de RBD, uno de los más grandes éxitos de la banda hace más de 15 años.

A través de las redes sociales, las dos artistas expresaron su admiración. “Te amo”, escribió Anahí en unos videos que compartió. También, escribió: “Cómo les explico lo que acabo de vivir”.

En el escenario, la mexicana también se refirió con gran admiración a Karol G. “Eres una reina, todos sabemos el ser humano que es esta mujer, el alma que tiene. Para mí ha sido un honor tremendo estar aquí contigo. He estado once años fuera, no me he parado en un escenario, pero siempre están en mi corazón (al público) y lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca. ¡Son una generación increíble! Siempre se los decía antes y, ahora, Karol es un ejemplo de ello: ‘nunca dejen de creer en sus sueños, todo es posible’. Hasta siempre, me los llevo en el alma”.

Karol G llevaba tres años sin cantar en México, por lo que el público la estaba esperando ansiosamente.

