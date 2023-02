Katta Castaño, del equipo de Santiago Cruz, es la eliminada de ‘La Descarga’

En el más reciente capítulo, la Selección Amarilla, de Santiago Cruz, se enfrentó por un cupo unos días más dentro de La Descarga, el templo de la música.

Katta Castaño, Stefany Zabaleta, Román, Cristian Better y el ‘Indio Harin’, fueron los cinco participantes elegidos para conquistar el corazón de los mentores con sus interpretaciones.

Los cinco cautivaron no solo a Marbelle, Santiago Cruz, Maía y Gusi, sino a todo el público y los televidentes. Sin embargo, uno de ellos tenía que abandonar la competencia.

Más noticias de 'La Descarga'

¿Quién fue el eliminado de ‘La Descarga’?

Una de las presentaciones que más generó emociones en el escenario fue la de Stefany Zabaleta, quien interpretó La de la mala suerte. Momentos antes de pasar al escenario, su compañero y colega Cristian Better le hizo un regalo muy especial. Se trata de unos audífonos profesionales que para él son muy importantes. “Te agradezco porque sé que estás sembrado un granito de arena en mi carrera y en mi vida me estás enseñando mucho como persona”, le dijo Stefany.

Sobre su show, Marbelle afirmó: “qué manera de interpretar tan pulida, eres muy completa, no tengo más que decirte sino felicitaciones”.

Katta Castaño, exparticipante de A otro nivel, interpretó Bad Romance y aunque también brilló, no logró conectar del todo a los mentores, quienes, finalmente, y después de escucharlos a todos, decidieron que ella debía abandonar la competencia. “Gracias por escucharme cantar. Me voy con mucha inspiración, mucha música y feliz de volver a ver a mis hijos”, dijo la joven.

La Selección Amarilla celebró el cumpleaños de Santiago Cruz

El pasado 1 de febrero, el intérprete de Desde lejos, cumplió 47 años. Para celebrarlo, sus pupilos quisieron tener un detalle especial con él, así que, antes de dar el veredicto de la noche, se acercaron al escenario y entre todos cantaron el tema Y si te quedas, ¿qué?, con el que lograron conmover el corazón del ibaguereño, quien no dudó en agradecerles por ese gesto tan especial. “Qué bonito momento, que bonito que hayan hecho esta canción, no se me ocurre mejor manera de celebrar el cumpleaños que con música”, dijo el mentor.