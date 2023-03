Ke Huy Quan, Mejor Actor de Reparto: “Mamá, me acabo de ganar un Óscar”

Los asistentes al Dolby Theatre, en Los Ángeles, y millones de espectadores en el mundo fueron testigos de la emoción de Ke Huy Quan, cuando escuchó su nombre. Era el ganador de la categoría Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Waymond Wang en Todo a la vez en todas partes.

Emocionado hasta las lágrimas, el actor de Todo a la vez en todas partes expresó todo su sentir mientras besaba la preciada estatuilla y dedicó este logro a las personas más especiales de su vida, la primera de ellas, su progenitora. “¡Gracias!, mi madre tiene 84 años y está en casa, ‘¡mamá me acabo de ganar un Óscar!”.

Ke Huy Quan inició su carrera en el cine como Tapón, en 'Indiana Jones el templo de la perdición'. Tenía 12 años. Foto: Getty Images

En su discurso, recordó también de dónde viene y el camino que recorrió para llegar al momento cumbre de su carrera. “Mi viaje inició en un bote, pasé un año en un campo de refugiados y de alguna manera terminé en Hollywood”.

Para Ke Huy Quan, este triunfo es la prueba real de los anhelos que se hacen realidad. “Ellos dicen que historias como estas solo suceden en las películas, no puedo creer que me suceda a mí. Este es el sueño americano, muchas gracias a la Academia por este honor, a mi mamá por el sacrificio que hizo para traerme hasta acá, a mi hermano menor que me llama todos los días para decirme que me ama y que me cuide”.

Sus últimas palabras, llenas de amor, fueron para la mujer de su vida, que lo escuchaba en medio del llanto. “Le debo todo al amor de mi vida, mi esposa Eco, que año tras año, durante 20, me decía que algún día mi momento llegaría”.

“Casi me doy por vencido, muchas gracias por darme la bienvenida de regreso”: Ke Huy Quan

Ke Huy Quan, nacido en Saigón hace 51 años, vive el sueño americano, que por momentos estuvo distante de cumplir. Fue Tapón en Indiana Jones el templo de la perdición, en 1984, la segunda película de la importante saga, y un año después encarnó a Data en Los Goonies, pero 6 años después pensó que su sueño de actuar había llegado a su fin, pues a pesar de ese éxito, no obtuvo más papeles y pasó a trabajar como asistente de dirección y encargado de coreografías de lucha. No se desvinculó de la industria, y así como Steven Spielberg se fijó en él cuando acompañaba a su hermano al casting de la película de ‘Indy’, ' los danieles’, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, directores de Todo a la vez en todas partes, lo buscaron, pues además de reunir ciertas características que querían para el personaje de Waymond, también lo admiraban por su papel junto a Harrison Ford y Kate Capshaw.

