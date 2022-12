‘La Descarga’: Equipo de Maía inició ‘La Prueba’ y uno quedó en la cuerda floja

Después de semanas seleccionando los mejores talentos para sus equipos, Maía, Gusi, Marbelle y Santiago Cruz se enfrentarán desde hoy en ‘La Prueba’, una nueva etapa del reality de Caracol. Este nuevo capítulo de La Descarga, el templo de la música combinó cinco géneros musicales que pusieron a bailar, a llorar y a reír a los mentores.

En ´La Prueba´, cada mentor deberá subirse al tocadiscos a cantar a dueto con sus once participantes. Noche a noche, cinco participantes darán lo mejor de sus talentos, pero los expertos deberán elegir a uno, que quedará en la cuerda floja. El primer turno fue para la cantante barranquillera Maía, quien después de interpretar cinco canciones con sus pupilos, debió tomar una difícil decisión.

Sebastián ‘El Tren’, el primero en la cuerda floja de ‘La Descarga’

El capítulo inició con un pequeño tour del equipo rosado conociendo el campamento musical. Su mentora Maía les explicó la nueva dinámica que enfrentarán para poder llegar a la final. En la primera noche, la intérprete de Niña bonita e Ingenuidad se presentó con cinco de sus concursantes.

Junto a Jair Santrich entonó el tema Recuérdame; luego fue el turno de Yo Me Llamo Ricardo Arjona, con quien cantó Mujeres; junto a la paisa Laura Azul interpretó I Got You (I Feel Good); con Sebastián ‘El Tren’, su cuota salsera, cantó Yo no sé mañana. Acompañada por Anamilé, cerró la noche con La Guacherna.

Minutos antes de revelar su decisión, Maía abrió su corazón y no aguantó las lágrimas ante las cámaras de Caracol. “Esto es difícil, es mucha responsabilidad porque de alguna manera los estamos apadrinando, no es tu cuero es el de ellos, me da pavor embarrarla y quedar yo mal, prefiero sacarme yo”, después, con mucha lástima, anunció que Sebastián ‘El Tren’ no pasó la prueba y será el primero en quedar en la cuerda floja y deberá ´pelear´ por un cupo dentro del campamento musical.