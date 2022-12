Los mentores de ‘La Descarga’ ya tienen completos sus equipos

Equipo Maía: La Selección rosada de la cantante barranquillera de 41 años, fue la primera en agotar sus cupos. Su equipo quedó conformado por María Nelfi, ganadora de La Voz Senior 2021; Yo Me Llamo Ricardo Arjona, Anamilé, Laura Azul, Jair Santrich, Oropesa, Sebastián ‘El Tren’, César Amaya, El tenor del rock, Raymond Céspedes y Luisma, recordado por ganar la segunda temporada de La Voz en 2015.

Equipo Gusi: el cantante nacido en Venezuela y criado en Bogotá, se quedó también con once participantes para su equipo azul, entre ellos, El Puma Vallenato, Breiner Gaster, Camilo Martínez, Dyaner, Jenny Ramírez, Mr. Steve, Byordi, Lúi, Franko, Mery Bella y Adry ‘la fantástica’.

Equipo Marbelle: la vallecaucana recibió en su ´Selección morada´ a Valeria Quintero, Keyla, Leonela, Yo Me Llamo Andrés Cepeda, Chichi Ortiz, Tatiana ‘La Baby Flow’, Dareska, Anamaría Laroc, José Miel, Yo Me Llamo David Bisbal y Lauvel.

Equipo Santiago Cruz: el artista ibaguereño de 46 años se quedó en su ´Selección amarilla´ con Yo Me Llamo Nino Bravo, Yo Me Llamo Marc Anthony, Junior Bolívar, Katta Kastaño, Cristian Better, Stefany Zabaleta, Román, Thalia D’Gola, Aleja Clark, David Dag y El Indio Harim.