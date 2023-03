‘La Descarga’: Laura Azul fue eliminada luego de lo ocurrido con El Puma Vallenato

Los últimos capítulos de La Descarga, el templo de la música, han estado cargados de muchas emociones. La tensión se apoderado del ‘Campamento musical’. Varios de los concursantes han generado algunas controversias por la convivencia.

La selección de Maía se enfrentó en el capítulo de anoche. El primero en pasar al escenario fue Luisma, quien interpretó Bonita. El joven fue ovacionado por el público y los mentores.

El siguiente turno fue para Oropesa con A mi manera. “La canción, el arreglo, la interpretación, tu entrega de siempre, tu calidad vocal de siempre, son grandes cantantes todos, aquí lo que necesitamos es que se conecten y a mí me conectaste. Te lo agradezco muchísimo”, le dijo Santiago Cruz.

Luego de haber protagonizado una discusión con Breiner y El Puma del Vallenato, Laura Azul llegó al tocadiscos donde interpretó el tema No. Al finalizar el espectáculo, no pudo contener las lágrimas ante los comentarios de los expertos. “Amo tu poder, tu energía, tu interpretación, tu voz. Sé que no era una canción fácil, te exigía estar muy controlada y en algunos momentos no te sentí tan exacta con la afinación de la canción, pero entiendo que es porque te estás conteniendo y es absolutamente comprensible. No te preocupes, déjalo salir, aquí nadie te va a juzgar, todos estamos hechos de lo mismo”, le dijo Marbelle, refiriéndose a lo ocurrido con El Puma Vallenato.

¿Qué pasó con Laura Azul en ‘La Descarga’?

La participante se vio envuelta en una polémica luego que, algunos de sus compañeros, comenzaran a rumorar que ella tenía un supuesto romance con El Puma Vallenato, quien se mostró bastante afectado por eso, al punto que tuvo que fue eliminado de la competencia porque su presentación no fue la mejor.

En el capítulo de anoche, la rockera también se mostró inestable en su presentación y, al final, fue eliminada. Entre lágrimas, Maía la apoyó en ese difícil momento que estaba enfrentando. “Ella no necesita mis palabras, ella sabe lo grande que es”.

Su eliminación generó múltiples reacciones entre sus compañeros y los televidentes. “Yo ya estaba cansada, me aguanté muchas cosas. Me voy orgullosa, feliz, fiel a lo que siempre he sido, con amor se construye más amor”, dijo Laura Azul.