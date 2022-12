‘La Descarga’: Santiago Cruz cantó en ‘La Prueba’ ¿Quién quedó en la cuerda floja?

Santiago Cruz fue el segundo mentor, después de Maía, en enfrentarse a la nueva etapa de La Descarga, el templo de la música. En ‘La Prueba’, cada mentor tendrá que cantar a dúo con los once integrantes de sus equipos y al final, enviar a dos de ellos a la cuerda floja. Hoy, fue el turno del ibaguereño de 46 años.

El intérprete de Desde lejos y Baja la guardia se llevó los aplausos por medirse a cantar variedad de ritmos en la misma noche. El cantante se subió al tocadiscos y se presentó con una balada, un bolero, un vallenato y hasta un reguetón. Después de las cinco presentaciones, el intérprete se enfrentó a la difícil decisión.

Cristian Better, segundo en la cuerda floja de ‘La Descarga’

Después de mostrarles el campamento musical a los integrantes de su equipo amarillo, Santiago Cruz se enfrentó al difícil reto de ‘La Prueba’. “No estoy preocupado, estoy es concentrado con un precalentamiento emocional, espiritual y profesional. Esa es la parte más dura de este programa, hacer música y componer es un deleite, pero tener que emitir un juicio, decidir, es la parte más dura, son las reglas, pero es lo que más trabajo me ha costado”, confesó al comienzo del programa de Caracol Televisión.

El primero en presentarse fue ´Yo Me Llamo Nino Bravo´, juntos cantaron Cartas amarillas; después llegó Aleja Clark para interpretar con el ibaguereño la canción de J Balvin Sigo extrañándote; el tercero en subirse al escenario fue El Indio Harim con Nuestro juramento; seguido por Thalia D’Gola quien cantó con Cruz Dos gardenias, Cristian Better fue quien cerró la noche, interpretando Osito dormilón.

Finalmente, Santiago Cruz reveló el nombre del integrante de su equipo que quedaría en la cuerda floja y deberá competir por tener un cupo en el reality. “Cuando Maía dijo ‘yo me voy’ no le creí, pero tiene razón, uno dice ‘me voy y que se queden estos pelados rompiéndola como la están rompiendo”, aseguró para luego revelar el nombre de Cristian Better.