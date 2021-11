Los jurados no quedaron convencidos con su presentación y los usuarios en redes sociales no le perdonaron su particular look.

Hace una semana se estrenó una nueva temporada de Yo me llamo convirtiéndose en el programa más visto por los colombianos. El talento de muchos de sus participantes ha sorprendido a los jurados y televidentes.

Como es costumbre, algunos de los imitadores que llegan a Yo me llamo terminan generando revuelo y no precisamente por increíble voz o su gran parecido con sus artistas preferidos, sino por sus particulares looks que les terminan jugando una mala pasada en el concurso.

Tal fue el caso de ‘Yo me llamo Vicente Fernández’ quien arribó al escenario interpretando al ‘Charro de Huentitán’ pero no convenció a César Escola ni a Amparo Grisales quienes coincidieron afirmando que debe trabajar más para ganarse un cupo en la escuela de Yo me llamo.

Aparte de su voz, la pinta que usó no fue la indicada para parecerse a Vicente Fernández, razón por la que el concursante fue bastante criticado, sobre todo por su particular peluca a la que la Diva de Colombia definió como “la peluca de Napoleón”; incluso, la jurado detuvo el show para dar su punto de vista. “Me parece que cantas bien rancheras, pero no tienes por ningún lado el color de ‘Chente’. Por otro lado, la peluca que elegiste es horrible, mi amor, pareces Napoleón Bonaparte. Estás exagerando, es casi es una parodia”.

Por su parte, Yeison Jiménez sí le dio un voto de confianza oprimiendo el botón verde pero no le alcanzó para avanzar a la siguiente etapa. “No me parece que estás en el camino equivocado, me parece que puedes llegar a ser un gran Yo me llamo Vicente Fernández, tienes que trabajarlo mucho porque hoy se vio más caricatura, pero no estás desenfocado”.

Yo Me Llamo Vicente Fernández fue criticado por su voz y su peluca – Yo me llamo | Caracol TV

Los internautas en las diferentes redes sociales no pasaron desapercibida su presentación y publicaron algunos memes.

La peluca del Vicente Fernández de esta noche en #Yomellamo 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/wqas3kEUfa — Carlos Andrés Pérez (@caperez29) November 3, 2021