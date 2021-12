La respuesta de Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, a quienes le dicen vieja

Los famosos están expuestos diariamente a comentarios buenos y malos, sobre sus trabajos e incluso, sobre su apariencia física, especialmente en las redes sociales, donde los internautas pueden expresar su opinión libremente.

Como es costumbre, a algunos famosos les gusta interactuar con sus seguidores en Instagram por medio de la ‘cajita de preguntas y respuestas’, actividad en la que apartan un tiempo para responder las inquietudes de sus fanáticos. Recientemente, Dayana Jaimes, la exesposa de Martín Elías escribió: “¡lo que quieran! Pregunten”; inmediatamente, comenzó a recibir todo tipo de interrogantes, entre ellos, un usuario la cuestionó sobre su edad y su apariencia física. “¿qué edad tienes? Te ves súper vieja”.

La también Comunicadora Social y Periodista no tuvo reparos en contestarle al internauta, aclarándole que la vejez es un periodo por el que cualquier ser humano pasará en algún momento. “Soy mayor que tú con varias etapas ya vividas, estudiadas, profesional, magister, especialista, y no te preocupes que tú también vas para esa vejez, de esa nadie en el mundo se salva”, dijo a través de una historia.

Según la información que tiene Dayana en el perfil de su Instagram, donde tiene 1,8 millones de seguidores, se describe profesionalmente como: Periodista, Especialista en RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y Magister en Marketing y Publicidad.

Asimismo, el deportista Tatán Mejía también fue cuestionado en sus redes por el mismo tema, a lo que él respondió: “¿Qué onda con los que te escriben en redes sociales: “ya estas viejo”?… ¿Te sentís mejor por haber nacido un par de años después? ¿Ese es tu único talento? ... Obvio que estoy viejo, me pasa el tiempo igual que a vos, los dos tenemos 24 horas al día, ¡acaban de pasar 15 segundos que también te pasaron a vos!… nos estamos envejeciendo al mismo tiempo, vos solamente naciste un par de años antes, yo también también tuve 25 años… Yo a mis 25 he alcanzado varios sueños y metas y hoy soy lo que soy, tengo lo que tengo por lo que hice a mis 25… ¿qué has hecho vos? ¿qué has hecho hoy a los 25? ¿qué te hace más que yo o que el resto? ¿ser joven?”, comentó de manera contundente.