La respuesta de Luisa Fernanda W a críticas por ser llamada ‘exitosa cantante’

El pasado lunes fue la elección y coronación de la nueva Miss Universe Colombia 2021. En el evento, se eligió a la sucesora de Laura Olascuaga. Valeria Ayos, Miss Cartagena, será la encargada de representar al país en el concurso de belleza universal.

A parte de la coronación, uno de los temas que se volvió en tendencia en redes sociales sobre Miss Universe, fue la participación de Luisa Fernanda W como jurado. La pareja de Pipe Bueno fue blanco de críticas por parte de los internautas, luego de que fuera presentada en el evento como una ‘exitosa cantante’. Inmediatamente, las redes se inundaron de memes.

Debido a tantos comentarios, Luisa Fernanda W salió en su defensa y a través de su cuenta de Instagram, expresó: “La gente habla por hablar, no se toman la tarea de saber quién realmente es uno, se dejan llevar por memes y por lo que otros comentan, no tienen su propio criterio, por eso no avanzamos, nos cuesta darle oportunidad a nuevas personas, por eso hoy día nos gobiernan los mismos”.

Asimismo, la generadora de contenido fue muy directa al responderles a todos aquellos que se han burlado por haber sido definida de esa manera por los organizadores del concurso de belleza. Además, les contestó a todos los que han asegurado que ella no estaba preparada para ser jurado. “Es algo que si se dice se decreta y ahí quedó, decretado. Si estaba ahí es porque me lo merezco y punto. Me importa un carajo tu comentario, no me importa lo que opinen (…) No lo dije yo, lo dijo otra persona. Lo cierto aquí es que mencionaron la palabra exitosa y soy una mujer exitosa”, expresó a través de sus historias de Instagram.

